Villach: la destinazione perfetta per una vacanza attiva tra laghi e montagne

Villach è una delle località più attraenti della Carinzia, situata al confine tra Austria, Italia e Slovenia. Conosciuta come città termale, è una meta ideale in primavera ed estate, grazie al clima favorevole per escursioni e attività all’aria aperta. I laghi come il Faaker See e l’Ossiacher See offrono opportunità per nuotare e praticare sport acquatici. Le montagne circostanti, con panorami mozzafiato e una rete di sentieri escursionistici e ciclabili, invitano a esplorare.

Per un soggiorno ottimale a Villach, è importante scegliere una struttura che unisca confort e servizi di qualità. L’Hotel Karawankenhof, situato vicino al centro termale KärntenTherme, è ideale per chi desidera combinare attività all’aperto con momenti di benessere, grazie all’accesso diretto a piscine termali e aree saune. Questa struttura è attrezzata anche per famiglie, offrendo spazi gioco e programmi per bambini, mentre le camere moderne garantiscono comfort e vista panoramica.

Durante l’estate, Villach è un paradiso per sportivi e amanti della natura. Ci sono numerosi itinerari escursionistici, come quelli nel Parco Naturale di Dobratsch e sull’Alpe Gerlitzen, accessibili a tutti. Gli appassionati di ciclismo trovano percorsi vari, dai sentieri attorno ai laghi alla Ciclovia Alpe-Adria, mentre chi cerca avventure più intense può praticare arrampicata e parapendio.

Inoltre, Villach è un ottimo punto di partenza per esplorare altre località della Carinzia, come il Lago di Wörthersee e il centro storico di Spittal an der Drau. Con l’accessibilità a Tarvisio e al Parco nazionale del Triglav, ogni visita offre un mix di attività dinamiche e scoperte culturali.