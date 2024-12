VILLABANKS: Il 10 gennaio debutta un nuovo capitolo di “Quanto Manca 2”

VillaBanks apre il 2025 con il lancio del suo nuovo album “Quanto Manca 2”, il sequel di un progetto che nel 2020 lo ha consacrato nella scena urban italiana. L’uscita è prevista per il 10 gennaio e segna un ritorno alle origini per l’artista, che celebra la sua essenza attraverso testi diretti e crudi, flow incisivi e una semplicità estetica distintiva. La nuova incarnazione di VillaBanks, con capelli corti, porta con sé una maturità artistica che combina nostalgia e innovazione.

Questo disco rappresenta un viaggio nell’evoluzione personale e creativa dell’artista, mantenendo vivo quel sound autentico che ha conquistato i fan nel corso degli anni. “Quanto Manca 2” funge da ponte tra passato e futuro, consolidando il legame con il pubblico di lunga data e rivelando un connubio sempre più profondo con le proprie radici musicali.

Il 2024 è stato un anno ricco di successi per VillaBanks, caratterizzato da numerose collaborazioni con artisti di spicco come Rosa Chemical, AVA, Mikush, Angelina Mango e Mida. Questi incontri artistici hanno permesso a VillaBanks di continuare a sperimentare e a diversificare il suo stile. Durante l’estate, ha rilasciato l’EP “SPINGERE SEMPRE”, che include featuring di artisti come Bello Figo e Deno, rappresentando un’anticipazione energica per il suo prossimo capitolo discografico.

In sintesi, “Quanto Manca 2” non solo continua il percorso intrapreso da VillaBanks, ma ne approfondisce anche l’essenza, mettendo in risalto la sua capacità di mescolare esperienze passate con nuove influenze. Il rapper dimostra di essere sempre più consapevole del suo ruolo all’interno della scena musicale, cercando di stabilire un dialogo diretto con i suoi fan e mantenendo vivo il suo spirito autentico.

La copertina del nuovo album, firmata dal fotografo Roberto Graziano Moro, simboleggia questa nuova fase artistica di VillaBanks, che si prepara a riconquistare il pubblico con un lavoro che promette di essere ricco di emozioni e significati.