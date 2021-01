Era stata aperta solo sei anni fa e adesso chiude al pubblico. Villa Reale di Monza, opera del Piermarini, era stata sottratta al degrado e all’abbandono ed era stata concessa a Nuova Villa Reale, un complesso di imprese vincitrice di un concorso internazionale per conservare e valorizzare la Reggia.

I rapporti tra il concessionario e il Consorzio di gestione di Parco e Villa Reale da alcuni anni erano tesi ma si sono rotti del tutto alla fine del lockdown di primavera quando non sono stati riaperti gli spazi che gestisce. E la chiusura del secondo piano nobile è stata più volte denunciata in Consiglio comunale a Monza. Così dopo un lungo braccio di ferro Nuova Villa Reale ha lanciato un ultimatum con scadenza il 15 gennaio, ha annunciato la riconsegna delle chiavi, la rescissione del contratto e l’avvio di una causa per ottenere un risarcimento dei danni di oltre 8 milioni di euro.

All’inizio della settimana sono state chiuse le utente e cancellate le mostre in programma, e ora i locali svuotati degli arredi saranno riconsegnati al Consorzio mentre gli arredi del piano terra che sono stati realizzati dall’architetto Mario De Lucchi saranno messi all’asta.

Il sindaco di Monza, Dario Allevi, presidente del Consorzio di gestione di Parco e Villa Reale, ha annunciato che dopo aver preso le chiavi si pronuncerà sul futuro di Villa Reale. Intanto restano a casa anche i 9 dipendenti della struttura già in cassa integrazione dall’inizio del lockdown.