Villa Matilda la villa dei Ferragnez venduta per 13 milioni Fedez smentisce tutto

Lago di Como, 25 giugno 2025 – Nuovo capitolo nel mondo Ferragnez: nelle ultime ore è esplosa la notizia della presunta vendita di Villa Matilda, la celebre residenza affacciata sul lago acquistata da Fedez nel 2022.

Secondo alcuni siti, la villa sarebbe stata venduta per la cifra record di 13 milioni di euro. Ma dalla parte dell’ex rapper milanese arriva una smentita secca.

Chi dice la verità?

Villa Matilda, intitolata all’amata cagnolina scomparsa nel 2023, era diventata uno dei luoghi simbolo della coppia più seguita d’Italia. La villa, immersa nel verde di Pognana Lario, offre piscina panoramica, interni di design e affacci mozzafiato sul lago.

Acquistata nel 2022 e completamente ristrutturata, la proprietà ha rappresentato a lungo il rifugio privato di Chiara Ferragni e Fedez, spesso mostrata nei loro contenuti social.

Nelle scorse ore, diversi portali (tra cui Rumors.it e Torino Cronaca) hanno riportato la notizia di una trattativa conclusa proprio oggi, 25 giugno 2025, per la vendita della villa.

Secondo queste fonti:

La risposta dell’entourage di Fedez non si è fatta attendere. In una nota stampa, il cantante ha smentito categoricamente la vendita:

“Nessuna trattativa è in corso. La villa non è stata venduta e l’agenzia citata non ha alcun coinvolgimento.”