Villa Matilda, la lussuosa dimora di Chiara Ferragni e Fedez venduta a un prezzo esorbitante

Fedez ha venduto Villa Matilda, acquisita con Chiara Ferragni nel 2022 per 5 milioni di euro, per 11 milioni a un acquirente britannico, dopo una rilevante ristrutturazione. Questa vendita ha catturato l’attenzione nel mercato immobiliare, particolarmente per le proprietà delle celebrità. Villa Matilda, situata in una delle località più esclusive del Lago di Como, ha guadagnato notorietà non solo per il prezzo, ma anche per la storia legata alla coppia.

Dopo l’acquisto nel 2022, Fedez e Chiara Ferragni hanno effettuato lavori di alta qualità, tra cui l’installazione di una piscina a sfioro, rendendo la villa ancora più lussuosa. Venduta infine per 11 milioni di euro, questa cifra rappresenta un notevole incremento rispetto al prezzo d’acquisto, suscitando curiosità e interesse. Sebbene la notizia della vendita non sia stata ufficialmente confermata dai diretti interessati o dalle autorità locali di Pognano Lario, è stata riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia durante una trasmissione radiofonica, alimentando il clamore mediatico.

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha visitato Villa Matilda con i figli, anche se la coppia non ha potuto godere appieno della residenza prima della rottura. La villa, il cui nome deriva dal loro cane, è passata a Fedez nel contesto degli accordi di separazione, ma lui ha optato per non trattenere la proprietà distante da Milano, nonostante il suo ambiente tranquillo. Al contrario, Chiara Ferragni sembrerebbe aver sofferto di più per la perdita della villa, che aveva immaginato come un rifugio ideale per la famiglia, lontano dai riflettori.

La sua assenza dalla villa dopo la separazione ha sollevato interrogativi sulle emozioni legate a questo spazio, concepito come luogo di intimità. La vendita di Villa Matilda rappresenta così un capitolo significativo nella storia di questa celebre coppia e nel panorama immobiliare di lusso italiano. Con un prezzo di vendita così elevato e crescente interesse, la villa non è solo un investimento ma anche un simbolo delle trasformazioni recenti nella vita personale dei suoi ex proprietari.