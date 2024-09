Vileda SuperMocio Microfibra & Power: Ricambio Efficace per Lavapavimenti – Rimuove oltre il 99% dei Batteri solo con Acqua

4,00€

(as of Sep 27, 2024 19:50:13 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Vileda

Rimuove oltre il 99% dei batteri solo con acqua – il fiocco ricambio Vileda SuperMocio Microfibre&Power rimuove oltre il 99% dei batteri solo con acqua, grazie alla tecnologia avanzata delle microfibre Vileda.

Facile raccolta di capelli e sporco — Il fiocco con le stringhe è stato pensato per soddisfare al meglio le tue esigenze. Le stringhe rosse raccolgono anche le particelle di sporco, mentre le stringhe bianche rimuovono lo sporco ostinato con facilità.

Riutilizzabile e lavabile in lavatrice – il fiocco è lavabile in lavatrice fino a 30 °C, permettendoti di risparmiare soldi di ricambi costosi. Lavalo con tessuti simili. Per un potere pulente costante, ti consigliamo di sostituirlo ogni 6 mesi.

Testa a forma di limone — La testa a forma di limone del fiocco ricambio Vileda SuperMocio Microfibre&Power raggiunge anche i piccoli angoli, promettendo una pulizia profonda.

Fibre altamente assorbenti – Con le fibre altamente assorbenti, anche grossi quantitativi di liquido vengono assorbiti con facilità, ottimizzando il processo di asciugatura.

Questo prodotto partecipa alla promo I NUMERI UNO DEI SISTEMI LAVAPAVIMENTI. Scopri di più al fondo di questa pagina.