27.8 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Offerte

Vileda Steam PLUS: Mop a Vapore per Pulizia Profonda e Igiene

Da StraNotizie
Vileda Steam PLUS: Mop a Vapore per Pulizia Profonda e Igiene

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €69.99 – €59.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Scopri Vileda Steam PLUS: il tuo alleato per pavimenti impeccabili!

Immagina di dare nuova vita ai tuoi pavimenti, eliminando fino al 99,9% di batteri e virus*: con Vileda Steam PLUS, la pulizia diventa un gioco da ragazzi! Grazie alla sua tecnologia a vapore, non hai più bisogno di detergenti chimici: potrai garantire un ambiente sicuro e igienico per tutta la tua famiglia.

Ecco perché non puoi farne a meno:

  1. Perfetto per ogni angolo! La sua piastretta triangolare è stata progettata appositamente per raggiungere anche i punti più difficili, come angoli stretti e spazi sotto i mobili. Non ci sono più scuse per trascurare i dettagli!

  2. Leggerezza e praticità! Vileda Steam PLUS è leggero e si ripone facilmente: basta staccare il manico e attaccarlo sul retro per un ingombro ridotto. Quando è piegato, misura solo H70 x W27 x L24 cm, ideale per qualsiasi armadio.

Inoltre, si scalda in soli 15 secondi, permettendoti di iniziare la pulizia senza attese. Il serbatoio da 400 ml assicura fino a 28 minuti di pulizia continua, con una finestra che ti avvisa quando è il momento di ricaricarlo.

E c’è di più: i panni in microfibra sono lavabili in lavatrice a 60°C, così potrai usarli più e più volte senza preoccupazioni. Con il cavo lungo 5 metri, non dovrai nemmeno preoccuparti di trovare una presa vicina!

Rendi la tua casa un luogo più sano e splendente con Vileda Steam PLUS: il tuo pavimento ti ringrazierà!

(*Testato su batteri E. Coli e virus Ankara Vacciniamodificato (MVA) con un ciclo di vapore di 1 minuto, consultare il manuale per i dettagli).

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

Articolo precedente
Tragedia in mare a Palermo: giovane morto dopo caduta dal gommone
Articolo successivo
Previsioni Meteo Europa Oggi: Le Ultime Notizie del 9 Agosto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.