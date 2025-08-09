Vileda Steam PLUS: Mop a Vapore per Pulizia Profonda e Igiene

🔥 Offerta Amazon
Scopri Vileda Steam PLUS: il tuo alleato per pavimenti impeccabili!
Immagina di dare nuova vita ai tuoi pavimenti, eliminando fino al 99,9% di batteri e virus*: con Vileda Steam PLUS, la pulizia diventa un gioco da ragazzi! Grazie alla sua tecnologia a vapore, non hai più bisogno di detergenti chimici: potrai garantire un ambiente sicuro e igienico per tutta la tua famiglia.
Ecco perché non puoi farne a meno:
-
Perfetto per ogni angolo! La sua piastretta triangolare è stata progettata appositamente per raggiungere anche i punti più difficili, come angoli stretti e spazi sotto i mobili. Non ci sono più scuse per trascurare i dettagli!
-
Leggerezza e praticità! Vileda Steam PLUS è leggero e si ripone facilmente: basta staccare il manico e attaccarlo sul retro per un ingombro ridotto. Quando è piegato, misura solo H70 x W27 x L24 cm, ideale per qualsiasi armadio.
Inoltre, si scalda in soli 15 secondi, permettendoti di iniziare la pulizia senza attese. Il serbatoio da 400 ml assicura fino a 28 minuti di pulizia continua, con una finestra che ti avvisa quando è il momento di ricaricarlo.
E c’è di più: i panni in microfibra sono lavabili in lavatrice a 60°C, così potrai usarli più e più volte senza preoccupazioni. Con il cavo lungo 5 metri, non dovrai nemmeno preoccuparti di trovare una presa vicina!
Rendi la tua casa un luogo più sano e splendente con Vileda Steam PLUS: il tuo pavimento ti ringrazierà!
(*Testato su batteri E. Coli e virus Ankara Vacciniamodificato (MVA) con un ciclo di vapore di 1 minuto, consultare il manuale per i dettagli).
