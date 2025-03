Viktoria Plzen-Lazio 1-2: la partita

Una vittoria incredibile per la Lazio, che ha battuto il Viktoria Plzen 2-1 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, nonostante le espulsioni di Rovella e Gigot. La rete decisiva è arrivata al 98′ grazie a Isaksen. Inizialmente, il Viktoria Plzen aveva trovato il vantaggio con Sulc all’11’, ma il gol è stato annullato per fuorigioco dopo un controllo VAR. La Lazio ha risposto al 18′ con Romagnoli, che ha segnato di testa, portando il punteggio sullo 1-0. Tuttavia, la squadra di Sarri ha corso dei rischi, con Durosinmi che non ha concretizzato un opportuno errore di Provedel. Isaksen ha poi sprecato un’ottima occasione al 31′.

Nella ripresa, al 53′, il Viktoria Plzen ha pareggiato con Durosinmi, che ha battuto Provedel. I cechi hanno sfiorato il raddoppio al 57′ con una doppia occasione, ma Romagnoli e Provedel sono stati decisivi in difesa. La Lazio ha subito l’espulsione di Rovella al 77′, seguito poco dopo dalla seconda espulsione di Gigot al 93′, riducendo la squadra a nove uomini. Nonostante le difficoltà, al 92′ Isaksen ha tentato un tiro cross che non è stato capitalizzato dai compagni. In un finale sorprendente, al 98′, Isaksen ha raccolto un passaggio da Guendouzi e ha segnato un magnifico gol, regalando alla Lazio una vittoria storica.