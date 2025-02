Viktor Orbán difende la legge contro i contenuti LGBTQ, critiche dalla comunità europea

La “legge sulla protezione dei minori” dell’Ungheria ha suscitato un ampio dibattito. Considerata da alcuni come necessaria per tutelare i minori, è vista da altri come discriminatoria. Durante un’udienza, si sono confrontate varie opinioni riguardo al suo impatto sui diritti dei bambini e sulle libertà civili. I sostenitori ritengono che la legge sia fondamentale per prevenire l’influenza di contenuti ritenuti inadeguati per i giovani, mentre i critici avvertono che potrebbe ledere i diritti delle persone LGBTQ+ e contribuire a una maggiore stigmatizzazione. La legge ha generato preoccupazioni anche a livello internazionale, con delle organizzazioni che evidenziano il rischio di discriminazione e censura. Inoltre, ci sono timori che possa creare un clima di paura per gli educatori e le famiglie che sostengono la diversità. Nonostante le opinioni divergenti, l’esito dell’udienza ha messo in luce la necessità di un dialogo più profondo su questi temi e sulla protezione dei minori in un contesto equilibrato che rispetti i diritti fondamentali. La legge continua a essere al centro di un acceso dibattito sia in Ungheria che oltre i suoi confini.