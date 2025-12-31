9.6 C
Vigilia di Capodanno e fresh start effect Italia

Da stranotizie
La vigilia di Capodanno non è una notte qualunque. Anche se dal punto di vista fisico il tempo scorre come sempre, il nostro cervello la percepisce come un momento speciale, carico di aspettative, emozioni e decisioni. La scienza spiega perché gli esseri umani attribuiscono un valore simbolico ai “confini temporali”: l’inizio di un anno, un mese o persino una settimana. Questo meccanismo è noto come “fresh start effect”, descritto in studi pubblicati su riviste scientifiche come Management Sciences. Le persone risultano più motivate a cambiare abitudini quando percepiscono di trovarsi all’inizio di un nuovo capitolo.

Durante la vigilia di Capodanno entra in gioco il sistema dopaminergico, legato all’attesa e alla ricompensa. L’anticipazione del futuro — buoni propositi, obiettivi, aspettative — stimola il rilascio di dopamina, rendendo questa notte emotivamente più intensa. Le ricerche dimostrano che non è il cambio di data a influenzare il comportamento, ma il significato simbolico attribuito al momento.

Un altro elemento chiave è la memoria. Studi di neuroscienze cognitive indicano che gli eventi associati a forti emozioni vengono consolidati più facilmente. Per questo molte persone ricordano con precisione una particolare vigilia di Capodanno, mentre dimenticano notti apparentemente simili. Inoltre, ricerche sociologiche mostrano che i rituali condivisi — countdown, brindisi, festeggiamenti — amplificano il coinvolgimento emotivo e rafforzano il senso di appartenenza. In altre parole, il cervello umano “misura” i momenti non solo in tempi, ma soprattutto in significati.

