Smontano la ruota della bicicletta di un disabile durante l’orario di lavoro per poi deriderlo con un video diventato virale in poco tempo. Gli autori dello “scherzo” e del filmato indossano una divisa. Sono due agenti della polizia locale del Comune di Maglie (Lecce) ora finiti sotto processo con l’accusa di molestie. M.P., di 54 anni e M.M., di 55, dovranno comparire sul banco degli imputati a partire dalla fine di aprile 2021 dopo un decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di entrambi dalla pm Maria Vallefuoco. Temporaneamente sospesi dal servizio, i vigili sono stati poi trasferiti in un altro ufficio dove continuano a lavorare.

Un provvedimento scattato per scandalo suscitato dalla diffusione del video. Il filmato, circolato sulle varie chat, risale al 10 aprile del 2019. I due vigili deridono per circa 2 minuti e mezzo un uomo di 53 anni, noto a Maglie per la sua disabilità del 100% causata da un deficit cognitivo. E lo fanno durante l’orario di lavoro. Nel video si vede l’uomo all’interno di Palazzo De Marco, a due passi da Piazza Aldo Moro, dove spesso sono ricoverati i mezzi della Polizia locale. Il disabile urla ed è arrabbiato perché i vigili gli hanno appena nascosto la ruota anteriore della sua bicicletta facendosi beffa di lui.

Uno dei due agenti riprende la scena con il telefonino mentre volano sberleffi e provocazioni nei riguardi del disabile: “Sei sicuro che sei venuto con la ruota tua? La prossima volta te le tolgo tutte e due le ruote”. L’altro vigile, dopo averlo preso in giro, estrae da un furgoncino della polizia la ruota anteriore mancante. E continuano a deridere l’uomo anche quando, da solo, rimonta la ruota alla sua amata bicicletta. Il video, in breve, finisce sulle varie chat della cittadina di Maglie. E dopo un esposto scattano le indagini. I carabinieri sequestrano i telefonini dei due vigili urbani poi sottoposti ad una perizia da parte di un ingegnere informatico che trova il filmato solo nel cellulare di M.P. In base a quanto riportato nell’esposto, il disabile, venuto a conoscenza che anche altre immagini erano state diffuse sui social, manifestò persino la volontà di suicidarsi.

Per questo, in una prima fase delle indagini, i due agenti vennero iscritti nel registro degli indagati per istigazione al suicidio, violenza privata e interruzione di pubblico servizio. E dopo la diffusione del video arrivarono anche le scuse al disabile e alla sua famiglia che non sono state sufficienti per evitare il processo. I due imputati sono difesi dagli avvocati Mario Coppola, Laura Minosi e Maurizio Portaluri.