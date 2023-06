vigili del fuoco in azione

Dopo l’incidente il gatto si nasconde e rimane bloccato nel canale di scolo, i vigili del fuoco entrano in azione per salvarlo.

La dura vita del randagio non ha mai fine, soprattutto quando viene investito e abbandonato in strada. Molti animali sono costretti a vivere per la strada e a cavarsela da soli e fino a che nessuno intercetta la loro strada possono anche considerarsi appagati. Tuttavia gli incidenti possono succedere e a pagarne le spese sono sempre questi animali in difficoltà.

Il gatto si nasconde dopo l’incidente ma rimane bloccato

Dopo aver avuto un incidente, un gatto, spaventato, è corso a nascondersi in canale di scolo, dove è rimasto bloccato.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio a Saluzzo, in Piemonte, dove un gatto è stato investito e il conducente è scappato via. Chi investe un animale ha l’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso e chiamare i soccorsi, altrimenti si rischia una multa da 421 a 1.691 euro. Terrorizzato da quanto appena successo, il micio si è nascosto nel canale di scolo di fianco alla strada, ma poi non è stato in grado di un uscire in modo autonomo.

A chiamare i primi soccorsi sono stati i volontari dell’Enpa di Saluzzo, i quali hanno subito allertato i Vigili del Fuoco locali. All’incirca all’una e mezza di venerdì 26 maggio sono giunti sul luogo e dopo aver ispezionato dove il gattino fosse finito, hanno messo in atto una strategia per liberarlo dal canale di scolo.

Prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta e con molta professionalità è riuscita a trarre in salvo il povero micio intrappolato. Una volta che il gatto è stato liberato, è stato portato presso una clinica veterinaria dove ha ricevuto le cure necessarie. Quando si sarà stabilizzato, il micio sarà pronto per essere affidato ad una nuova casa. Il presidente dell’Enpa saluzzese ha elogiato il lavoro svolto dei Vigili del Fuoco e li ha ringraziati per il loro prezioso intervento senza il quale adesso il piccolo gatto non sarebbe salvo.