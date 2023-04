Vigili del fuoco, concerto al Teatro dell'Opera chiude la 'Roma 2023 European Firefighters'

Dieci giorni di intenso lavoro, cooperazione e scambio professionale per gestire il soccorso, con la partecipazione a Roma dei vigili del fuoco delle capitali europee. Si è conclusa stasera con il concerto della Banda musicale dei Vigili del fuoco al Teatro dell’Opera, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la Roma 2023 European Firefighters Experience.

Il Capo Dipartimento prefetto Laura Lega ha evidenziato con orgoglio che “si conclude oggi la prima esperienza di confronto e condivisione tra i vvf europei. Un’esperienza unica e straordinaria che ha consentito di far conoscere ancora meglio il sistema italiano di soccorso ad alto impatto e mette le basi per un percorso da proseguire nei prossimi anni per efficientare il sistema di soccorso. Un’esperienza importante anche perché ha consentito di rafforzare i valori comuni, che finalizzano l’attività di tutti i vvf per salvare e soccorrere le persone ‘sempre e comunque’. È stato un evento che ha posto le basi per un dialogo, una grammatica comune tra Paesi, nella programmazione di attività in tema di innovazione tecnologica, gestione degli effetti del cambiamento climatico e tutela dell’ambiente”.

Nel suo intervento, il capo del Corpo nazionale Guido Parisi ha ringraziato i colleghi europei che arrivando fino a Roma “hanno dimostrato che non ci sono confini di spazio e di tempo e che la divisa è un’uniforme che ricopre il cuore”.