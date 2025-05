Vigili del Fuoco a Chieti: Recuperati i Corpi dopo 50 Ore e un Tentativo Fallito

Dopo un tentativo fallito, sono stati recuperati i corpi dei due Vigili del Fuoco, Nico Civitella e Emanuele Capone, morti durante un’escursione a Balzolo, nel territorio di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. I corpi, entrambi di 42 anni, sono stati trasportati all’obitorio dell’Ospedale Civile di Chieti, dove verrà effettuata l’autopsia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Il recupero delle salme è stato complicato e ha richiesto 50 ore dall’individuazione. La sindaca di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio, ha reso noto l’accaduto attraverso un post sui social. I Vigili del Fuoco, oltre a essere colleghi, erano amici e condividevano la passione per la montagna. Durante l’escursione, il gruppo composto da quattro colleghi è scivolato nella forra del fiume Avello. Sono stati salvati solo Gabriele Buzzelli e Giulio De Panfilis; il recupero di Capone e Civitella è stato ostacolato dallo scioglimento della neve e dall’innalzamento delle acque.

In risposta all’incidente, la Procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte dei due Vigili. L’autopsia delle salme di Capone e Civitella è stata disposta per raccogliere ulteriori indizi, mentre si ipotizza un reato di omicidio colposo. Questo tragico evento ha colpito non solo le famiglie delle vittime ma anche l’intera comunità locale, evidenziando i rischi legati alle attività di soccorso e all’esplorazione in montagna.