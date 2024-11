Vigilanza Rai, quinta fumata nera sul voto di Agnes

La seduta della Vigilanza Rai, convocata dalla presidente Barbara Floridia, si è svolta questa mattina senza la presenza della maggioranza, che ha disertato l’incontro, compromettendo il numero legale necessario per votare il presidente in pectore, Simona Agnes. Questo episodio segna la quinta volta che la votazione per la presidenza del Consiglio di Amministrazione della Rai non si conclude con successo. Presenti in commissione alcuni esponenti dell’opposizione, tra cui Stefano Graziano, Annamaria Furlan e Ouidad Bakkali del Partito Democratico, e Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle.

L’assenza della maggioranza era già prevista, in quanto i partiti di governo hanno scelto di non partecipare per evitare di compromettere la candidatura di Agnes. Tuttavia, la commissione è stata riconvocata per il 11 dicembre. Questo ulteriore rinvio alimenta ulteriormente le discussioni e le speculazioni intorno al processo di nomina del nuovo presidente della Rai, facendo emergere tensioni politiche all’interno delle istituzioni.

La mancanza di consenso all’interno della maggioranza e l’assenza di un accordo sul candidato da eleggere evidenziano conflitti interni e la difficoltà a trovare una posizione unitaria. L’esito di questo sit-in è quindi emblematico di una situazione, già complessa, che si trascina nel tempo, con ripercussioni non solo sulla governance della Rai, ma anche sul panorama politico italiano.

La commissione vigilerà sulle prossime evoluzioni riguardanti l’elezione, e l’appuntamento fissato per l’11 dicembre rappresenterà un’ulteriore opportunità per il governo di discutere e potenzialmente trovare una soluzione. Nel frattempo, l’attenzione si concentrerà sulle manovre politiche che le varie forze intendono intraprendere per evitare di giungere a un nuovo stallo. La situazione attuale, caratterizzata da assenze e rinvii, sottolinea la delicata interazione tra le diverse forze politiche e le implicazioni che queste hanno per la trasparenza e l’efficacia della governance della Rai.