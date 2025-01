Vigilanza Rai, la maggioranza diserta ancora una volta sul voto Agnes

La commissione di Vigilanza, convocata dalla presidente Barbara Floridia, ha di nuovo visto l’assenza della maggioranza, impedendo così il voto per l’elezione della presidente in pectore Simona Agnes. Anche in questa occasione, non è stato raggiunto il numero legale necessario per procedere all’elezione. Hanno partecipato alla riunione solo rappresentanti delle opposizioni: Stefano Graziano e Ouidad Bakkali per il Partito Democratico, Dolores Bevilacqua per il Movimento 5 Stelle e Maria Elena Boschi per Italia Viva.