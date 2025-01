Vigilanza Rai, continua lo stallo: la maggioranza diserta anche oggi

Prosegue la situazione di stallo nella commissione di Vigilanza Rai, dove la maggioranza non ha partecipato alla convocazione dell’assemblea plenaria, impedendo così il raggiungimento del numero legale. Questo ennesimo rifiuto ha portato a un ulteriore rinvio del voto sulla nomina della presidente Rai in pectore, Simona Agnes, che richiede una maggioranza qualificata dei due terzi per diventare effettiva. La situazione sembra destinarci a una nuova fumata nera, poiché la maggioranza resta ferma sulla necessità di un consenso delle opposizioni sul nome di Agnes. Pertanto, continueranno a disertare le convocazioni per il voto finché non ci sarà una convergenza da parte dell’opposizione, con l’intento di evitare una possibile bocciatura della candidata.

Nel contesto di questa tensione, l’opposizione manifesta il proprio discontento per l’assenza della maggioranza e, secondo vari analisti, l’accordo sulla presidenza Rai potrebbe sbloccarsi solo attraverso un’intesa più ampia. Questa intesa potrebbe includere anche le nomine Rai delle prossime settimane, in particolare in vista del primo Consiglio di Amministrazione dopo le ferie natalizie, previsto per il 29 gennaio, oltre all’elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

Nella seduta di questa mattina, convocata per discutere il calendario delle attività ordinarie, a cui avrebbe dovuto seguire l’audizione dell’amministratore delegato, erano presenti solo esponenti delle opposizioni come Stefano Graziano, Ouidad Bakkali (Pd), Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua (M5S), Angelo Bonelli (Avs) e Maria Elena Boschi, Dafne Musolino (IV). La mancata partecipazione della maggioranza ha portato a un ulteriore blocco, che ha impedito il voto anche sul calendario proposto.

Di fronte a questa situazione di impasse, la presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia, ha deciso di inviare una lettera ai presidenti di Camera e Senato per denunciare l’attuale estado delle cose e per chiedere un intervento che possa contribuire a risolvere la crisi in corso.