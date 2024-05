Vigilanza CDP: insediata la Commissione Parlamentare. Carlo Maccari eletto Presidente

– Si è insediata, la Commissione Parlamentare di Vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti – Gestione separata per la XIX Legislatura, alla presenza del Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, e dell’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco. La Commissione ha eletto come Presidente l’Onorevole Carlo Maccari e come Vice Presidente il Senatore Nicola Irto.

La Commissione di Vigilanza è composta da otto membri parlamentari rappresentanti di Camera dei deputati e Senato, tre rappresentanti della Giustizia Amministrativa e un rappresentante della Corte dei conti. Ha il compito di vigilare sulle attività in Gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti, ossia quelle finanziate prevalentemente con risorse provenienti dal Risparmio postale.

I componenti parlamentari sono, per il Senato: Stefano Borghesi, Dario Damiani, Nicola Irto, Lucio Malan; per la Camera dei deputati: Gianmauro Dell’Olio, Domenico Furgiuele, Carlo Maccari, Francesco Saverio Romano.

I componenti non parlamentari sono, per la Corte dei conti, il Presidente di sezione, Mauro Orefice; per la Giustizia Amministrativa, i Consiglieri di Stato Carmelina Addesso e Antimo Prosperi e il Consigliere del T.A.R. Toscana Nicola Fenicia.