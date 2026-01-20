Vigevano sicurezza

La campagna elettorale per le elezioni amministrative a Vigevano è già iniziata, con la sicurezza come tema centrale. Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha espresso posizioni che lo hanno reso oggetto di critiche, venendo paragonato a Donald Trump a causa delle sue dichiarazioni sui giornali nazionali.

A Vigevano, l’allarme sociale è elevato a causa della microcriminalità e dei comportamenti a rischio che vengono segnalati quotidianamente. La psicosi è tale che una lite fra due nuclei familiari si è trasformata nella narrazione di una rissa in piazza Ducale, con l’intervento delle forze dell’ordine.

I movimenti Liberali Conservatori e Vigevano Futura hanno raccolto firme per chiedere l’invio dell’esercito a Vigevano per normalizzare l’ordine pubblico. Hanno spiegato la loro posizione in un comunicato stampa, sottolineando la necessità di essere seri sul tema della sicurezza e di non cercare slogan elettoralistici. Chiedono l’utilizzo dell’Esercito per il tempo necessario e l’attuazione di un piano di deterrenza per restituire sicurezza ai cittadini vigevanesi.

I consiglieri Furio Suvilla e Claudia Montagnana hanno avanzato richieste in termini di sicurezza, che sono state sistematicamente bocciate in aula. La giunta non ha fatto nulla per la sicurezza dei cittadini, chiedendo invece l’invio di blindati e corpi speciali senza una legge che lo consenta. I due movimenti criticano il sindaco Ceffa per le sue posizioni contraddittorie, come l’invocazione di agenti speciali in città contro i maranza, e per non aver attuato le promesse fatte nel programma presentato nel 2020.