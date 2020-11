Un 2020 “pessimo” e “da dimenticare”, che ha costretto il gruppo a “rallentare, se non fermare, alcuni importanti investimenti. Avevamo degli obiettivi ambiziosi, che non abbiamo raggiunto”. Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland, traccia all’Adnkronos il bilancio di un anno non ancora concluso, ma segnato in profondità dall’emergenza coronavirus. Un’emergenza che ha costretto anche il parco di divertimenti sul lago di Garda ad adeguarsi alle nuove normative anticontagio, per poi essere costretto a chiudere dal Dpcm entrato in vigore dalla mezzanotte del 25 ottobre scorso.

Fonte