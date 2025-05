Viganò cita in giudizio l’Ior, cosa dice l’arcivescovo scomunicato

Carlo Maria Viganò, ex nunzio a Washington, scomunicato nel luglio 2024, ha annunciato di aver incaricato i suoi legali di citare in giudizio lo Ior e un prelato della Curia Romana per “indebita appropriazione di ingenti valori” già destinati a opere di carità. L’azione legale si svolgerà presso il Tribunale civile di Roma, dove si richiederà una rogatoria internazionale affinché le autorità vaticane dispongano il sequestro preventivo e cautelare di tali valori.

Viganò ha specificato che verranno richieste perizie necessarie per valutare le responsabilità di coloro coinvolti e le loro condotte. Ha informato sui dettagli tramite un tweet, rivelando l’intenzione di indicare l’ex segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, come testimone insieme ad altri, per confermare quanto risulta già documentato da materiali in suo possesso e confermato dallo stesso Parolin. Viganò è noto per le sue posizioni contro Papa Francesco e il movimento “no vax”, che ha caratterizzato la sua carriera e il suo impegno ecclesiastico. La sua iniziativa legale segna un ulteriore capitolo nel conflitto tra l’arcivescovo e la Santa Sede, sollevando interrogativi sulle questioni di gestione finanziaria e sulla trasparenza all’interno della Curia. Le implicazioni di questo processo potrebbero estendersi oltre le singole responsabilità, toccando temi più ampi riguardanti la governance della Chiesa e la sua capacità di rispondere alle critiche interne ed esterne.