Vietri sul Mare: opposizione boccia bilancio per mancanza di trasparenza

Il consiglio comunale di Vietri sul Mare ha vissuto una seduta particolarmente accesa, caratterizzata da scontri tra maggioranza e opposizione. I gruppi “Vietri che Vogliamo” e “L’Altra Vietri” hanno infatti espresso il loro dissenso approvando una delibera relativa all’assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I consiglieri Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco, Maurizio Celenta ed Emilia Senatore hanno motivato il loro voto contrario richiamando l’attenzione su gravi lacune nella documentazione presentata. Hanno sottolineato l’impossibilità di ottenere in tempo utile atti e dati finanziari aggiornati, affermando che “non si può chiedere ai consiglieri di votare al buio”, poiché le informazioni necessarie non vengono fornite in modo adeguato, compromettendo il controllo democratico.

Le accuse dell’opposizione si sono concentrate su una gestione meticolosamente elusiva della documentazione: ogni richiesta è stata incontrata da reticenze e ritardi. Inoltre, nel documento contabile ci sono emerse criticità, tra cui l’incertezza sulle fonti di finanziamento e l’accumulo di crediti difficilmente esigibili a fronte di debiti certi. La gestione della partecipata Vietri Sviluppo, incaricata di servizi essenziali come la pulizia urbana, è stata oggetto di pesanti critiche; i cittadini avrebbero l’impressione di pagare due volte per lo stesso servizio, senza chiarezza su costi e modalità.

Infine, l’opposizione ha espresso preoccupazioni riguardo alla programmazione del personale e alla trasparenza nella gestione dei beni pubblici, ritenuta opaca e sistematicamente inadeguata. Alla luce di tali contestazioni, i due gruppi hanno ribadito il loro voto contrario a un provvedimento definito “approssimativo e distante dagli interessi della comunità”.