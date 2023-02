Viesap Candele Profumate, 4PCS Aromatiche Candele Set Regalo per Donna, 100% Cera di Soia Naturale, Candela Profumate Regalo per Matrimonio, Bagno, Yoga, Natale, Compleanno, Alleviare Lo Stress.

Descrizione prodotto

Marchio Viesap Serie Casa e cucina Nome del prodotto Candela profumata Quantità 12 PEZZI / 8 PEZZI / 4 PEZZI Dimensione di barattolo 6.5cm*3.5cm / 2.6inch*1.4inch Peso di barattolo 2,5 once

Le candele di cera di soia hanno molti vantaggi, come una combustione più pulita, senza tossine, agenti cancerogeni o fumo nero, così si può godere del romanticismo delle candele profumate senza preoccupazioni.

Il materiale di soia brucia più a lungo del materiale di cera di paraffina. In generale, la velocità di combustione delle candele di cera di soia è solitamente più lenta del 30% rispetto alle candele di cera di paraffina. Si può godere di un tempo più lungo di piacere e relax.

Tempo di combustione di una singola candela

Riciclaggio

Una volta che le candele sono completamente bruciate, questi bei barattoli possono essere riutilizzati come un piccolo vaso da fiori o un barattolo per conservare i gioielli.

Una decorazione un po’ più unica, una vita un po’ più bella!

Set regalo di candele profumate

Il set di candele profumate Viesap è realizzato con semi di soia naturali, più sani e più vicini alla natura.

Una varietà di odori piacevoli suscita sentimenti diversi.

Il set di candele profumate Viesap è perfetto per alleviare lo stress e l’aromaterapia, aggiungendo un senso di felicità alla vita quotidiana. L’aspetto squisito fa un grande regalo per Natale, il Ringraziamento e i compleanni.

Abbiamo ricevuto il feedback dei clienti nel commento: l’etichetta del prodotto è stata apposta sulla parte anteriore della scatola, il che ha influito notevolmente sull’aspetto del prodotto, soprattutto quando è stato utilizzato come regalo.

Dopo aver ricevuto il suggerimento del consumatore, abbiamo immediatamente comunicato il problema all’ufficio competente. E si sottolinea che quando la candela lascia la fabbrica, la posizione dell’etichetta dovrebbe essere apposta in un luogo non ovvio.

Se ricevi la candela con l’etichetta sul punto in cui non sei soddisfatto, siamo disposti a sostituirla per te! Fino a quando non ricevi un prodotto soddisfacente.

Grazie mille per i preziosi suggerimenti che ogni consumatore ci dà. I tuoi suggerimenti hanno molto a che fare con il nostro sviluppo. Ringraziamo sinceramente ogni consumatore per i suoi preziosi suggerimenti!

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18 x 0.03 x 17 cm; 400 grammi

Produttore ‏ : ‎ Viesap

ASIN ‏ : ‎ B08GF5N63X

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【4 NATURAL FRAGRANCE/SCENTS 】: Viesap candele profumate regalo set di 4 pack, che comprende 4 fragranze : Gelsomino, Bergamotto, Rosa, Vaniglia. Portable candele di latta, che può essere sigillato e portato con voi ovunque tu vada.

【CERA DI SOIA 100% NATURALE ECOLOGICA】: le candele profumate Viesap sono realizzate con stoppio eco-ecologici di soia eco-compatibili eco-friendly e cotone intrecciato senza piombo. Fornire un tempo di combustione più pulito e più lungo.più sano, innocuo per il corpo umano e l’ambiente. Darti aria fresca e sonno profondo. Allevia lo stress per te e ti fa sentire rilassato. È possibile tagliare gli stoppini per aiutare in modo uniforme bruciare e aumentare il tempo di masterizzazione.

【SET REGALO IDEALE】: Candela Aromaterapia è dotata di profumi ricchi e bellissimo pacchetto, che è l’ideale per la scelta dei regali Festival. Come Natale, Feste della mamma e papà, San Valentino, Giorno del Ringraziamento, Halloween, Festa della Donna, Festa dei bambini, Festa dei bambini, Festa della festa, anniversario, compleanno, matrimonio.

【UTILIZZO VERSATILE】: Massaggio,bagno,yoga,stress sollievo, aria pulita, rilassamento del corpo, datazione, assistenza sanitaria, decorazione della camera. Quando le candele completamente bruciate, queste belle lattine possono essere riutilizzate come un piccolo vaso di fiori o un barattolo di deposito di gioielli.

【100% Garanzia di soddisfazione】: Fornire ai clienti prodotti e servizi soddisfacenti è il nostro concetto primario. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto con Viesap candele profumate set o il nostro servizio,si prega di contattarci e ci assicuriamo che tutti i vostri problemi saranno risolti.