Vieri divorzia da Adani e Cassano? L'annuncio sulla BoboTv

Su Twitch l’ex centravanti da solo in onda

Bobo Vieri divorzia nella BoboTv da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola? L’ex centravanti, sul popolarissimo canale Twitch, apre la trasmissione di stasera con un annuncio che semina il panico tra i follower. “Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla BoboTv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi. Faremo format nuovi, in cui vi renderò più partecipi”, dice Vieri, da solo nella diretta streaming. Nessuna traccia di Adani, Cassano e Ventola. Il quartetto si scioglie? L’annuncio di Vieri spiazza i follower e gli abbonati, che si fiondano nella chat per chiedere spiegazioni. C’è chi ipotizza che l’assenza degli altri protagonisti sia limitata al programma del venerdì sera.

La discussione si accende tra le varie ipotesi e le considerazioni sul nuovo ‘one man show’. “Nessuno degli altri sui social parla della diretta”, nota più di qualche spettatore. “Bobo da solo non ce la fa a reggere la trasmissione”, sentenza qualcuno, ma subito arriva la replica di chi la pensa in maniera diametralmente opposta: “E’ un format che si è inventato lui su Instagram”.