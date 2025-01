Vie che si allontanano

La relazione tra Wanda Nara e L-Gante è giunta al termine dopo pochi mesi dalla loro ufficializzazione come coppia. La showgirl argentina ha annunciato la rottura attraverso le sue storie su Instagram, rivelando che i motivi della separazione sono legati alla difficile situazione legale con Mauro Icardi, il padre dei suoi figli. Nara ha dichiarato: “Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia”. Queste parole indicano chiaramente che la priorità attuale di Wanda è dedicarsi ai suoi figli, ora che la sua situazione giudiziaria è diventata complessa e dolorosa.

La relazione tra Wanda e L-Gante era iniziata nel 2022, durante la realizzazione del videoclip del rapper. Sebbene ci fosse un’intesa immediata, la loro storia si era sviluppata in modo più significativo dopo la separazione di Nara da Icardi. La coppia aveva tentato di ricomporsi in passato, ma infine, nel 2024, aveva ripreso a frequentarsi, portando anche a un momento romantico durante un viaggio in Uruguay, dove L-Gante le aveva regalato un anello.

Dopo l’annuncio della rottura, anche L-Gante ha confermato la fine della relazione attraverso i social, pubblicando una foto di coppia con una didascalia significativa: “Questo romanzo è già accaduto, finiscilo senza di me. Se per caso me lo chiedete, non cerco né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni”. Le parole del rapper evidenziano una certa rassegnazione e la volontà di non approfondire ulteriormente i motivi della separazione.

Mentre la storia tra Wanda e Icardi continua a essere caratterizzata da tensioni legali e accuse reciproche, il focus attuale della showgirl è chiaramente orientato verso la sua famiglia e la sua carriera. La rottura con L-Gante segna quindi un nuovo capitolo per Nara, che sta cercando di gestire una situazione intricata e mettere al primo posto il benessere dei suoi figli. La decisione di separarsi sembra essere stata presa per dedicarsi completamente a loro e affrontare le sfide legali e personali che la attendono.