Videogiochi e intelligenza artificiale, un nuovo strumento di Nvidia

Nvidia ha annunciato Avatar Cloud Engine (ACE) for Games in occasione del Computex 2023 a Taipei: è un servizio di modelli basati su intelligenza artificiale e personalizzati che mira a trasformare i giochi conferendo intelligenza ai personaggi attraverso interazioni in linguaggio naturale alimentate dall’AI. Gli sviluppatori potranno utilizzare ACE for Games per creare e distribuire modelli AI personalizzati di dialoghi, conversazioni e animazioni nei loro software e giochi. “L’IA generativa ha tutto il potenziale necessario per rivoluzionare radicalmente l’interattività che i giocatori possono avere con i personaggi del gameplay, aumentando drasticamente l’immersione nei giochi. Basandoci sulle nostre competenze nell’ambito dell’IA e forti delle numerose collaborazioni con gli sviluppatori di videogiochi, NVIDIA continua ad essere una delle aziende più all’avanguardia nell’utilizzo dell’IA generativa nei giochi”, afferma John Spitzer, VP of developer and performance technology di Nvidia. Pavan Davuluri, corporate vice president of Windows silicon and system integration di Microsoft, ha sostenuto recentemente l’impegno di Nvidia nel campo dell’intelligenza artificiale: “L’intelligenza artificiale sarà il principale motore di innovazione per i clienti Windows nei prossimi anni. Grazie alla collaborazione con NVIDIA sulle ottimizzazioni hardware e software, stiamo fornendo agli sviluppatori un’esperienza trasformativa, ad alte prestazioni e facile da implementare”.