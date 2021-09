Gli appassionati di videogiochi amano postare sui social i loro screenshot, immagini catturate dai loro titoli preferiti. Per questo motivo molti videogiochi hanno inserito la Modalità Foto, opzione a volte molto curata che permette di realizzare scatti, più o meno artistici, durante le azioni di gioco.

Catturare l’attimo giusto e realizzare l’inquadratura perfetta non è però facile. Per capire cosa dobbiamo cercare e cosa dobbiamo guardare prima di immortalare un’immagine, abbiamo interpellato 3 cosiddetti fotografi virtuali.

Intervista

I consigli di Cristiano Bonora

Al virtual photographer Cristiano Bonora è sempre piaciuto catturare screenshot ricordo, souvenir dei mondi virtuali che visitava, ma i primi Photo Mode erano molto sperimentali e scomodi nei controlli, per cui, pur amando la fotografia, non ci si dedicò seriamente da subito. A convincerlo fu Uncharted 4. Poi nel 2018 vinse il contest fotografico di Sony indetto per God of War, e da allora ha iniziato a esporre e a mettere a punto un metodo sempre più professionale.

Per Bonora la fotografia non è creazione dal nulla, è un dialogo tra fotografo e soggetti. Per questo motivo, da un lato cerca di catturare il senso di una storia, la psicologia di un personaggio, il climax dell’azione, l’essenza di un mondo; dall’altro, racconta chi è e come lui vive il videogioco.

Già nel 2006 in Svizzera andavano in mostra gli scatti a personaggi di Second Life che gli artisti Eva e Franco Mattes esponevano come autoritratti. Ci dice Bonora: “La fotografia, in qualche modo, parla sempre del fotografo. In essa traspare la sua sensibilità, la sua intelligenza, ma a volte anche la sua banalità o ignoranza. Come lo specchio di Biancaneve, sa essere molto severa”. Per questo motivo lui raccomanda anche una certa prudenza prima di pubblicare i propri scatti: “Non abbiate fretta di ricevere complimenti. La fotografia è strana, perché ci si accorge di avere fatto foto brutte solo quando si impara a farne di migliori”.

Per ottenere un buon screenshot, secondo Bonora occorre non rinchiudersi nel videogioco. Centinaia di ore nei Photo Mode e migliaia di scatti non garantiscono risultati di rilievo. Prima di perdersi nel virtuale, meglio prendere confidenza con la fotografia in generale. Sfogliare un manuale di composizione, scegliere un fotografo preferito, cercare di capire cosa renda speciali i suoi scatti. La fotografia è un linguaggio e come tutti i linguaggi ha le sue regole che con criterio potremo decidere di infrangere, ma prima serve comunque conoscerle.

Mentre si gioca, non fotografate tutto. Meglio cercare qualcosa di significativo e chiedersi sempre cosa si vuole rappresentare: se si fotografa Spider-Man, la risposta a questa domanda non può essere banalmente Spider-Man, ma Spider-Man in cima a un grattacielo che vigila sulla sua New York alla luce dell’alba. Una fotografia diventa interessante quando è anche un piccolo testo.

Passando alla pratica, gli errori iniziali più comuni sono rimanere troppo lontani o avvicinarsi fisicamente invece che con lo zoom, deformando di conseguenza i soggetti. Occorre ricordare che fotografare significa “scrivere con la luce”, quindi non scattate in condizioni di luce scarsa o poco interessante. Infine, non bisogna far troppe illusioni sulla post-produzione: l’editing può ottimizzare l’immagine, ma non trasforma una brutta foto in una bella. È meglio scattare meno e con più attenzione, che non salvare migliaia di immagini contando sulla statistica e su qualche magia di Photoshop.

Si può ammirare il lavoro di Cristiano Bonora nel suo sito portfolio Vertical Gaming Photography, che contiene tutte le gallery che ha realizzato; è anche molto attivo su Instagram a @verticalgamingphotography.

Immagine di Cristiano Bonora

I consigli di Emanuele Bresciani

Emanuele Bresciani si è avvicinato alla fotografia virtuale nel 2004, quando quel genio visionario di Kazunori Yamahuchi ha inserito nel videogioco Gran Turismo 4 un software di acquisizione immagini che sarebbe diventato il progenitore di tutti i Photo Mode a venire.

Le foto che fece di quel gioco piacquero molto agli amici e gli fecero capire di avere un buon istinto per la composizione. Nel 2010, su un celebre forum di videogiochi conobbe Duncan Harris, che aveva appena fatto debuttare il sito deadendthrills.com codificando le regole principali di una nuova forma espressiva denominata: camera libera, niente Hud, niente cutscene. Nello stesso anno, Bresciani, secondo al mondo dopo Harris, propose un sito di virtual photography che chiamò Electricblueskies e che gestì fino al 2016.

Ancora oggi Bresciani diffonde la cultura videoludica attraverso mostre ed esposizioni dei suoi lavori di fotografia anche grazie al collettivo Neoludica, gestito dai curatori museali Debora Ferrari e Luca Traini. Quest’anno una sua foto di Assassin’s Creed II è stata scelta dalla prestigiosa Fondazione Alinari per la Fotografia per girare Europa ed Asia con altre 74 fotografie reali di paesaggi italiani, sponsorizzate dal ministero degli Esteri.

Nei suoi scatti, Bresciani cercava inizialmente immagini di gameplay che avessero la qualità di quelle ufficiali, raccontando in una sola inquadratura l’essenza del videogioco in maniera vibrante e unica. Lavorando su Assassin’s Creed: Origins ha cambiato approccio: “Da quel progetto ho intrapreso una strada completamente diversa per riscrivere il gioco e le sue ambientazioni a mio piacimento, usando sia la Virtual Photography sia il Photo Mode come attrezzi per smontare e rimontare il titolo secondo un progetto concettuale che muta di volta in volta, suggerito dalle emozioni che il gioco sa darmi nell’arco delle prime 30-40 ore”.

Un esempio di questo cambiamento è il progetto incentrato su Ghost of Tsushima, nato quando Bresciani si è accorto di quanto fossero dettagliati i visi e gli indumenti dei personaggi secondari non giocabili, gli Npc. Bresciani ha trasformato una normale sessione di Virtual Photography nel racconto di un fotoreporter con il potere di viaggiare nel tempo: “Ho creato una contaminazione tra fotografia storica reale e Virtual Photography, ritraendo persone virtuali in un ambiente virtuale come fossero reali abitanti del medioevo nipponico immersi in azioni quotidiane”.

Per ottenere un buon screenshot, Bresciani consiglia di allontanarsi dalla telecamera di gioco, avvicinarsi a persone e dettagli che abbiano un senso e un tono, cercare di raccontare una storia senza dare per scontato che quello che si vuole trasmettere al pubblico sia facilmente comprensibile. Trovare un compromesso tra chiarezza, leggibilità e intensità espressiva dovrebbe essere il primo obiettivo. Un altro consiglio è quello di mettersi sempre in dubbio, non dare per scontato di essere bravi, meglio rivalutare il fatto lavoro almeno una volta all’anno. Se osservando una serie di foto fatte un anno prima si pensa che 4 su 5 siano brutte o rivedibili, vuol dire che il senso estetico sta migliorando e nutre le qualità indispensabili per emergere.

Il bel lavoro di Emanuele Bresciani si trova su brescianiemanuele.com dove oltre a condivide le foto gestisce un blog con le sue esperienze; su Instagram è @emalord, su Twitter è @electricbskies e su Facebook con il nome Bresciani Emanuele – Virtual Photography. Dal vivo ha un bel progetto in corso per il Rome Video Game Lab che si terrà a Cinecittà dal 4 al 7 novembre di quest’anno, dove esporrà gigantografie del videogioco Ghost of Tsushima che ha reimmaginato come il percorso di un fotoreporter che ritrae gli Npc con lo stile della fotografia storica.

Immagine di Pierfrancesco Olianas

I consigli di Pierfrancesco Olianas

Pierfrancesco Olianas, conosciuto come @myvirtualtrips, si è avvicinato alla fotografia virtuale da quando i videogiochi hanno dato la possibilità di catturare screenshot direttamente dalla console. Da allora lo ha sempre fatto durante le sue sessioni di gioco. Per quanto riguarda la fotografia virtuale, ha iniziato il suo percorso circa 3 anni fa grazie a Red Dead Redemption 2, che ancora oggi continua a essere il videogioco su cui concentra maggiormente la sua attività.

Olianas cerca di comporre e scattare foto che siano capaci di raccontare, e in giochi come Red Dead Redemption 2 “questo è possibile grazie al comportamento di ognuno dei personaggi e al modo in cui interagiscono tra loro”.

Per ottenere un buon screenshot, Olianas consiglia prima di tutto di osservare l’ambiente circostante per individuare qualcosa che meriti di essere immortalato. Non tagliare mai oggetti o parti importanti del soggetto che si vuole fotografare. Inoltre, va ricordato che uno screenshot scattato durante una cutscene, scena di animazione contenuta all’interno di un videogioco, non è considerato come fotografia perché si cattura un’immagine che non è stata composta da voi. L’utilizzo della Modalità Foto, o comunque di una free camera, è fondamentale: bisogna usarla sempre, se disponibile.

Gli scatti di Pierfrancesco Olianas si possono ammirare sul suo profilo Instagram a @myvirtualtrips.