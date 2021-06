Durante l’evento F8, la tradizionale conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, Facebook ha annunciato nuove funzionalità per Spark Ar, il suo software di punta per la creazione di ambienti di realtà aumentata.

Da quando Spark Ar è stato annunciato all’F8 del 2017, più di 600mila creativi da 190 Paesi e regioni del mondo hanno pubblicato oltre 2 milioni di effetti Ar su Facebook e Instagram, rendendolo (secondo l’azienda di Menlo Park) la più grande piattaforma mobile per la augmented reality.

Non solo: il team di Spark Ar ha annunciato molti nuovi utilizzi per gli effetti Ar nelle videochiamate, dai giochi ai momenti celebrativi, che “saranno presto disponibili per le videochiamate su Messenger, Instagram e Portal”; per mostrare le potenzialità del sistema, durante la conferenza è stato mostrato un video promozionale di una festa di compleanno tenuta durante una videochiamata, con un cappello comparso sulla testa di ciascuno dei partecipanti.