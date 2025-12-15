Videocamera Sicurezza Wireless Blink 4+Mini 2K, HD, 2 Anni Autonomia

7.4 C
Da stranotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €149.98 – €127.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) Bianca – Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni – Sistema a 4 telecamera con Sync Module Core incluso – IP65

Proteggi la tua casa con la tecnologia più avanzata

Scopri le ultime novità nel campo della sicurezza domestica con la Blink Outdoor 4, la nostra videocamera di sicurezza smart wireless di quarta generazione. Questa innovativa soluzione ti consente di monitorare la tua casa dentro e fuori direttamente dall’app Blink sul tuo smartphone, garantendo una protezione costante e una pace di mente.

Funzionalità avanzate per una sicurezza totale

Con la Blink Outdoor 4, puoi godere di una visione live HD a 1080p, utilizzare la visione notturna a infrarossi e comunicare con audio bidirezionale nitido. Inoltre, la configurazione è rapida e facile, richiedendo solo pochi minuti. I vantaggi di questa soluzione includono:

  • Autonomia di due anni con le pile AA al litio incluse, estendibile a quattro anni con il modulo estensione pile (venduto separatamente)
  • Facile installazione e configurazione, senza bisogno di cavi o di competenze tecniche avanzate

La nuova generazione di videocamere: Blink Mini 2K+

Inoltre, scopri l’ultima novità: la videocamera Mini 2K+, la nostra videocamera con alimentatore plug-in di terza generazione. Questa soluzione compatte offre video più nitidi e audio migliore per una protezione sempre attiva. Con la risoluzione video 2K, l’ampia copertura e lo zoom 4x, potrai registrare filmati più dettagliati grazie alla visione notturna a colori con faretto integrato a LED.

Scegli la sicurezza che ti meriti

Non aspettare oltre per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Acquista ora la Blink Outdoor 4 e la videocamera Mini 2K+ e scopri la tranquillità di una sicurezza totale e costante.

