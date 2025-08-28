Videocamera Sicurezza Blink Outdoor 4 HD – 2 Telecamere WiFi

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
154,99€ – 112,99€
⭐ Valutazione: 4 / 5
Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) | Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa | Sistema a 2 telecamere con Sync Module Core incluso | IP65
Scopri la Nuova Videocamera Blink Outdoor 4
Presentiamo la Blink Outdoor 4, la videocamera di sicurezza smart wireless di quarta generazione che ti permette di sorvegliare la tua casa sia all’interno che all’esterno. Grazie all’app Blink, puoi controllare la tua sicurezza direttamente dal tuo smartphone.
Caratteristiche Avanzate
Con la Blink Outdoor 4, puoi usufruire di una visione live in HD a 1080p, che ti offre immagini chiare e dettagliate in ogni momento. Non preoccuparti di sorvegliare la tua casa di notte: la visione notturna a infrarossi garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l’audio bidirezionale ti consente di ascoltare e interagire con chiunque si trovi nei paraggi.
Autonomia Duratura
Questa videocamera è dotata di un’autonomia eccezionale: potrai utilizzarla per due anni grazie alle batterie AA al litio incluse. E se lo desideri, puoi estendere ulteriormente la durata fino a quattro anni con il modulo di estensione per le batterie, venduto separatamente.
Personalizzazione e Privacy
La Blink Outdoor 4 offre funzionalità avanzate come la creazione di fino a due zone di privacy, permettendoti di escludere specifiche aree dall’inquadratura, salvaguardando la privacy dei tuoi vicini.
Rilevazione Efficace
Grazie alla rilevazione di movimento avanzata e al riconoscimento delle persone, riceverai avvisi rapidi direttamente sul tuo smartphone, consentendoti di essere sempre informato su ciò che accade intorno a casa tua.
Contenuto della Confezione
Nella confezione troverai due videocamere, un Sync Module Core, quattro batterie AA al litio metallico, due kit di montaggio, un cavo USB e un alimentatore.
Vantaggi Pratici
- Facile installazione: Configura la videocamera in pochi minuti, senza complicazioni.
- Compatibilità con Alexa: Integra la videocamera nel tuo sistema smart home per un controllo ancora più semplice.
Non perdere l’opportunità di proteggere la tua casa in modo innovativo e intelligente. Scegli la Blink Outdoor 4 e scopri la tranquillità di avere tutto sotto controllo!
