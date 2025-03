Videocamera Mini Pan-Tilt Blink | Sicurezza intelligente per interni, audio bidirezionale, video HD, rilevamento movimento, compatibile con Alexa | Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

33,99€ - 23,99€

(as of Mar 30, 2025 13:10:33 UTC – Details )

Prezzo:







Controlla cosa succede in ogni stanza, da un angolo all’altro, con una vista a 360° dal tuo smartphone, tablet o dispositivo compatibile con Alexa.

Effettua una panoramica da sinistra a destra e inclina il supporto verso l’alto e il basso dall’app Blink, per avere una visuale migliore con qualità HD di giorno e a infrarossi di notte.

Ricevi avvisi di movimento in tempo reale sul tuo smartphone, così da poter intervenire o comunicare ovunque ti trovi.

Salva e condividi i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

Configurazione in pochi minuti: collega il dispositivo, connettilo al Wi-Fi e segui le istruzioni nell’app Blink.

Compatibile con Alexa: guarda video HD in diretta, attiva e disattiva la videocamera e molto altro ancora, quando connesso a Blink Mini.

Include una videocamera Blink Mini, un supporto orientabile, un cavo USB e un alimentatore di corrente.