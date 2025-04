Videocamera Interna Inclinabile Ring | Sicurezza Plug-in con Visione Completa a 360° | Prova Gratuita di 30 Giorni con Ring Protect

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

79,99€ - 29,99 €

(as of Apr 12, 2025 22:00:38 UTC – Details )

Prezzo:







VISIONE A 360°: con la videocamera da interni inclinabile, puoi godere di una vista a 360° e controllare il tuo campo visivo dal tuo telefono.

TROVA L’ANGOLO PERFETTO: goditi una visione panoramica a 360° della tua casa e un’inclinazione fino a 169° verso l’alto o il basso, direttamente dall’app Ring.

CONTROLLO NELL’APP: regola l’angolazione della videocamera nell’app Ring, per trovare la visuale perfetta.

CONTROLLA I TUOI ANIMALI DOMESTICI: guarda cosa fanno i tuoi animali domestici in tempo reale, con video HD Live View e salutali con l’audio bidirezionale.

VISIONE CHIARA, DI GIORNO E DI NOTTE: goditi un’immagine più chiara a qualsiasi ora, grazie al video HD e alla visione notturna a colori.

INSTALLAZIONE FAI-DA-TE: facile da installare e usare. Ti basta collegare la videocamera all’alimentazione per mettere la tua casa al sicuro.

TANTE POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO: con la piastra di montaggio, la staffa e il cavo da 3 metri (inclusi), Ring Pan-Tilt Indoor Camera può essere installata praticamente ovunque.

VEDI DI PIÙ. SCOPRI DI PIÙ. PROTEGGI DI PIÙ: con un abbonamento Ring Home compatibile (venduto separatamente), puoi registrare 24/7 sui dispositivi idonei, scorrere indietro nella cronologia per rivedere ciò che hai perso, ricevere avvisi per le persone e molto altro ancora*.

CONNESSIONE CON ALEXA: ricevi le notifiche personalizzate sul tuo Echo Dot, visualizza video con Echo Show e utilizza una selezione di dispositivi con integrazione Alexa per monitorare la casa tramite comando vocale.