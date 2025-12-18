🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€152.98 – €132.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) + videocitofono supplementare Blink (nero) | Videocamera di sicurezza smart HD wireless | Sistema a 4 telecamere con Sync Module Core incluso | IP65
Proteggi la tua casa con Blink Outdoor 4
La tua sicurezza è fondamentale e con Blink Outdoor 4 puoi avere il controllo totale sulla tua casa, dentro e fuori, grazie all’app Blink sul tuo smartphone. Questa videocamera di sicurezza smart wireless di quarta generazione ti permette di monitorare e proteggere la tua abitazione in modo facile e efficiente.
Funzionalità avanzate
Con Blink Outdoor 4, puoi godere di una visione live HD a 1080p, visione notturna a infrarossi e comunicazione audio bidirezionale nitida. Inoltre, con l’app Blink, puoi vedere, ascoltare e parlare con chi è davanti alla tua porta, sia di giorno che di notte.
Vantaggi pratici
Tra i vantaggi di utilizzare Blink Outdoor 4 ci sono:
- Autonomia di due anni con le pile AA al litio incluse, estendibile a quattro anni con il modulo estensione pile (venduto separatamente)
- Facile configurazione in pochi minuti
- Protezione dalle intemperie grazie al design IP65
- Integrazione con il sistema di sicurezza smart Blink per una protezione completa
Controlla e proteggi
Con Blink Outdoor 4, puoi accogliere gli ospiti e controllare i pacchi consegnati, sia di giorno che di notte, grazie al video in HD a figura intera e alla visione notturna a infrarossi. Inoltre, con l’audio bidirezionale, puoi ascoltare e parlare attraverso l’app Blink.
Acquista ora e proteggi la tua casa
Non aspettare oltre per proteggere la tua casa e la tua famiglia. Acquista Blink Outdoor 4 oggi stesso e scopri la tranquillità di avere il controllo totale sulla tua sicurezza. Con Blink, puoi stare tranquillo e goderti la vita, sapendo che la tua casa è protetta. Acquista ora e inizia a proteggere ciò che più conta!
