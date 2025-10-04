Videocamera Blink Outdoor 4 + Campanello Video Inclusi!

🔥 Offerta Amazon
Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) | Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso + Blink Video Doorbell (nero)
Nuova Videocamera Blink (Outdoor 4) e Blink Video Doorbell
Scopri la soluzione ideale per la sicurezza della tua casa! Questo bundle include una videocamera Blink Outdoor 4, un sistema completo con Sync Module Core incluso, e il Blink Video Doorbell in elegante colore nero.
Innovazione alla Tua Porta
La Blink Outdoor 4 è una videocamera di sicurezza smart wireless di quarta generazione, progettata per proteggere il tuo spazio sia all’interno che all’esterno. Grazie all’app Blink sul tuo smartphone, puoi monitorare tutto in tempo reale.
Funzionalità Straordinarie
-
Live View HD e Comunicazione: Visualizza, ascolta e parla direttamente attraverso l’app. Con la visione notturna a infrarossi e l’audio bidirezionale chiaro, sarai sempre connesso.
-
Autonomia Incredibile: Goditi un’autonomia di due anni con le batterie AA al litio fornite. Puoi estendere la durata a quattro anni acquistando il modulo di estensione delle batterie (venduto separatamente).
Vantaggi Pratici
- Ricevi notifiche istantanee quando vengono rilevati movimenti o quando qualcuno suona al tuo campanello.
- Configura facilmente i dispositivi utilizzando i cavi preesistenti o abbinandoli al Sync Module per funzionalità avanzate.
Non lasciare la sicurezza della tua casa al caso! Fai il primo passo verso una protezione intelligente e ordinata con il bundle Blink. Acquista ora e protegge ciò che ami di più!
