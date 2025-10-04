13.5 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Offerte

Videocamera Blink Outdoor 4 + Campanello Video Inclusi!

Da StraNotizie
Videocamera Blink Outdoor 4 + Campanello Video Inclusi!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €134.98 – €35.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) | Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso + Blink Video Doorbell (nero)

Nuova Videocamera Blink (Outdoor 4) e Blink Video Doorbell

Scopri la soluzione ideale per la sicurezza della tua casa! Questo bundle include una videocamera Blink Outdoor 4, un sistema completo con Sync Module Core incluso, e il Blink Video Doorbell in elegante colore nero.

Innovazione alla Tua Porta

La Blink Outdoor 4 è una videocamera di sicurezza smart wireless di quarta generazione, progettata per proteggere il tuo spazio sia all’interno che all’esterno. Grazie all’app Blink sul tuo smartphone, puoi monitorare tutto in tempo reale.

Funzionalità Straordinarie

  • Live View HD e Comunicazione: Visualizza, ascolta e parla direttamente attraverso l’app. Con la visione notturna a infrarossi e l’audio bidirezionale chiaro, sarai sempre connesso.

  • Autonomia Incredibile: Goditi un’autonomia di due anni con le batterie AA al litio fornite. Puoi estendere la durata a quattro anni acquistando il modulo di estensione delle batterie (venduto separatamente).

Vantaggi Pratici

  • Ricevi notifiche istantanee quando vengono rilevati movimenti o quando qualcuno suona al tuo campanello.
  • Configura facilmente i dispositivi utilizzando i cavi preesistenti o abbinandoli al Sync Module per funzionalità avanzate.

Non lasciare la sicurezza della tua casa al caso! Fai il primo passo verso una protezione intelligente e ordinata con il bundle Blink. Acquista ora e protegge ciò che ami di più!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Videocamera Blink Outdoor 4 + Campanello Video Inclusi!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €134.98 - €35.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Nuova videocamera Blink (Outdoor 4)…

Google Pixel 9a Unlocked 128GB Smartphone – AI Camera & Security

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €444.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 9a - Unlocked…

Samsung Galaxy S25 Ultra 200MP, 12GB RAM, 1TB, 5G, Garanzia 3 anni

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,481.00 - €1,199.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone…

Xiaomi 15T Pro + Watch S4: 12GB, 256GB, 144Hz, Leica Camera

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €915.53 - €799.90 ⭐ Valutazione: 3 / 5 Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB,…

Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, USB-C, 24H Battery, Obsidian

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €575.00 - €529.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 9 with USB-C…

Articolo precedente
Alcaraz e il mistero di Charlie Kirk agli US Open: Verità!
Articolo successivo
Salvini e le Minacce allo Sciopero: Le Piazze Rispondono
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.