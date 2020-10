Irama, Crepe: il video e il significato del nuovo singolo del cantuatore di Carrara, brano che dà il titolo all’EP pubblicato sul finire di agosto.

Irama ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, Crepe, title track dell’album, o meglio dell’EP pubblicato sul finire dell’estate. Dopo i successi estivi di Arrogante nel 2019 e di Mediterranea nel 2020, l’artista ha continuato sulle scie della musica latina per un brano che è destinato a conquistare le classifiche nei prossimi mesi. Andiamo a scoprire il video e il significato di questo brano.

Irama, Crepe: il video

Il nuovo brano di Irama è stato pubblicato come singolo il 25 settembre, a poco meno di un mese dall’uscita dell’EP, che ha debuttato al primo posto in classifica in Italia. La stessa canzone era stata presentata in anteprima dal cantautore sul palco dei Seat Music Award. Di seguito il video ufficiale del brano, pubblicato l’8 ottobre:

Il significato di Crepe

Il nuovo singolo del cantautore di Arrogante racconta la fine di una storia d’amore. Una conclusione di un rapporto che lascia grande amaro in bocca nell’innamorato: “E non ci credo che farai a meno di me, un pugno crea le crepe contro la parete. E non lo vedi che in lui non vedi me, digli che tu eri mia“.

Irama

Al momento dell’uscita dell’EP, l’artista vincitore di Amici aveva affermato di essere nato con delle crepe che nessuno potrà mai richiudere. Crepe che sono presenti anche sulla copertina del disco, ispirata alla pratica del kintsugi, l’arte che riassembla gli oggetti rotti con l’oro e l’argento per dagliu un valore ancora più importante.