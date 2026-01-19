Video Ucraina: soldati protestano in Parlamento

Circolano diversi video che mostrerebbero presunte proteste di soldati ucraini mutilati all’interno del Parlamento di Kiev, la Rada. Secondo i sottotitoli in italiano, i militari accusano i politici di parlare di pensioni mentre al fronte i soldati devono pagarsi da soli persino le medicazioni.

I video non mostrano scene reali avvenute nel Parlamento ucraino, ma sono stati generati con l’Intelligenza Artificiale. Le scene sono state create per sostenere l’idea di un’élite politica distante dalla realtà della guerra, un’operazione di disinformazione e propaganda.

Le immagini mostrano una sfocatura usata per coprire un watermark tipico dei generatori IA. Le strutture dell’aula non corrispondono a quelle reali della Rada. I contenuti provengono da un account TikTok oggi non più attivo.

I video circolano su Instagram e mostrano soldati che si sfogano davanti al posto riservato alle alte cariche del Parlamento ucraino, con la mano del soldato che si deforma del tutto. Le strutture nel video non corrispondono affatto a quelle del Parlamento ucraino.