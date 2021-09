I Cranberries hanno ricordato Dolores O’Riordan con un video tributo in occasione di quello che sarebbe stato il suo 50esimo compleanno.

I Cranberries hanno commemorato quello che sarebbe stato il 50° compleanno della defunta frontwoman Dolores O’Riordan con un nuovo video musicale e una playlist. “Per celebrare tutto ciò che ha ispirato e la gioia che ha dato al suo cinquantesimo compleanno, i suoi compagni di band, amici e familiari, hanno messo insieme una nuovissima playlist chiamata ‘Remembering Dolores’ che è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming“, ha scritto la band.

Dolores O’Riordan

Cranberries, il ricordo di Dolores O’Riordan nel suo 50esimo compleanno

Un video tributo a Dolores O’Riordan in ricordo della frontman che, quest’anno, avrebbe compiuto 50 anni. La playlist, elaborata dal gruppo, si apre con Never Grow Old, la traccia di apertura del quinto album della band Wake Up And Smell The Coffee. La canzone, che compirà 20 anni insieme all’album questo ottobre, ha anche ricevuto un nuovo video musicale realizzato con filmati d’archivio mai visti prima. Il post della band su Instagram:

Il video si apre con le riprese della O’Riordan che indossa un grembiule e guanti di gomma, mentre il resto della band siede dietro di lei. Mentre lucida una trave, guarda la telecamera e dice: “Scusa, non possiamo stare con te ma, come puoi vedere, abbiamo del lavoro da fare“. Ecco il filmato:

La morte prematura della frontwoman

Nel 2018, la cantante fu trovata morta in una stanza d’albergo di Londra all’età di 46 anni. Un’inchiesta ha stabilì che annegò per aver bevuto troppo. L’alcol nel suo corpo superò – fino a più di quattro volte – il limite legale per la guida nel Regno Unito. Il medico legale britannico lo definì un “tragico incidente“.

I Cranberries hanno pubblicato un’edizione per il 25° anniversario di Everybody Else Is Doing It, Why Can’t We? dopo la morte della O’Riordan, presentando un ultimo album, intitolato In the End, nel 2019. L’anno scorso, la band ha sottoposto il proprio album del 1994, No Need to Argue, ad una ristampa deluxe con B-side, remix, demo, brani inediti, live registrazioni dell’epoca e altro ancora.