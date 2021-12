I video musicali più visti del 2021 su YouTube: ecco quali sono le dieci clip che hanno collezionato i migliori numeri.

Come ogni dicembre, YouTube ha diffuso i dati riguardanti i video più visti dell’anno. Ormai i trend sono più che consolidati e si può tranquillamente dire qual è stato il video più visto sulla piattaforma in questo 2021. Una classifica che, come sempre, riserva non poche sorprese. Tra le clip più cliccate ci sono molte di carattere sportivo, dalla finale di Euro 2020 alla staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma non sono mancati video di tutt’altro genere, come la proposta di matrimonio dei Me contro Te e l’Aftershow della prima edizione di LOL. Ma quali sono stati invece i video musicali più visti in assoluto? Scopriamolo insieme. Spoiler: i Maneskin non hanno conquistato nemmeno podio.

Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti

I video musicali più visti del 2021 su YouTube

Nonostante siano stati i grandi protagonisti della nostra musica in questo 2021, i Maneskin non sono riusciti a far diventare davvero virale nessun loro video. Ce l’ha fatta invece il vincitore morale dell’ultima edizione di Amici, che è riusicto a superare anche il tormentone numero uno dell’estate. Ecco la top 10 integrale.

10 – La genesi del tuo colore di Irama

A chiudere la classifica c’è Irama con il brano che avrebbe dovuto presentare sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021, quello senza pubblico. A causa del Covid l’artista è però dovuto rimanere in isolamento in hotel e ha potuto partecipare alla kermesse solo con una clip registrata. In compenso, quella ufficiale del video ha messo insieme oltre 30 milioni di visualizzazioni:

9 – Movimento lento di Annalisa con Federico Rossi

Tra i tormentoni estivi non è stato il più virale in assoluto, ma è riuscito comunque a entrare nel cuore di tantissimi fan della cantante dai capelli rossi e dell’ex Benji e Fede. Stiamo parlando ovviamente di Movimento lento, che ha messo insieme milioni e milioni di visualizzazioni. Di seguito la clip:

8 – Pistolero di Elettra Lamborghini

Rimanendo in tema tormentoni estivi, non è mancato quello dell’ereditiera più amata in Italia, Elettra Lamborghini. Miura come di consueto in queste ultimi anni, non si è risparmiata e ha pubblicato una canzone diventata una sorta di inno tra i suoi fan. Complice anche il cliccatissimo e sensualissimo video ufficiale:

7 – Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez

Grande successo su YouTube anche per Chiamami per nome, duetto di Francesca Michielin e Fedez, primo brano presentato dal rapper a Sanremo. Un pezzo arrivato secondo, dietro solo a Zitti e buoni dei Maneskin, e che è diventato tra i più amati anche nel nuovo album del rapper milanese.

6 – Ti raggiungerò di Fred De Palma

Torniamo alle hit estive con Ti raggiunugerò di Fred De Palma, un brano uscito in realtà quando era ancora inverno, ma che è riusicto a prendersi un posto nel cuore dei fan del rapper numero uno del reggaeton all’italiana. Ecco il video ufficiale:

5 – Zitti e buoni dei Maneskin

La canzone che ha vinto Sanremo e ha trionfato agli Eurovision non è riuscita a prendersi nemmeno il podio nella classifica dei video più cliccati dell’anno. Zitti e buoni è ‘solo’ quinta. Ma siamo certi che i Maneskin non avrebbero mai barattato un primato in questa classifica con tutto il successo ricevuto:

4 – Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena

Di certo in questa top 10 non mancano le hit estive. Tra le tante pubblicate negli ultimi mesi non manca anche quella che ha unito, per la seconda volta, Rocco Hunt e Ana Mena. Stiamo parlando di Un bacio all’improvviso, brano che ha ereditato il successo di A un passo dalla luna del 2020. Di seguito la clip:

3 – Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino

Sul gradino più basso del podio la vincitrice morale dell’ultimo Sanremo, una canzone diventata virale sui social più di qualunque brano dei Maneskin. Stiamo parlando ovviamente di Musica leggerissima, portata in Spagna recentemente proprio da Ana Mena. Di seguito il video ufficiale:

2 – Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

A un passo dal primo posto il tormentone estivo per antonomasia del 2021, quella Mille che ha messo insieme un trio che non sembrava avere molto in comune, formato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Un mix unico che ha dato vita a un brano irresistibile:

1 – Malibu di Sangiovanni

Davanti a tutti però c’è Sangiovanni con la sua Malibu, una canzone che ha dominato nei gusti degli italiani fin dalla sua pubblicazione. Perché il giovane cantautore vicentino è stato il vero vincitore morale dell’ultima edizione di Amici e ha saputo andare oltre ogni definizione e ogni limite, riscrivendo la storia del talent. I video del suo brano hanno addirittura infranto il muro dei 110 milioni di views: