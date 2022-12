Video musicali più visti in Italia su YouTube nel 2022: la classifica

I video musicali più visti del 2022 su YouTube: ecco quali sono le dieci clip che hanno collezionato i migliori numeri.

Come ogni dicembre, YouTube ha diffuso i dati riguardanti i video più visti dell’anno. Ormai i trend sono più che consolidati e si può tranquillamente dire quale sia stato il video più visto sulla piattaforma in questo 2022. Una classifica che, come sempre, riserva non poche sorprese. Anche perché solitamente l’andamento dei video non è esattamente uguale a quello delle radio o dello streaming. Anche se al primo posto ritroviamo probabilmente quella che può essere definita la canzone dell’anno.

Mahmood e Blanco (credits Bogdan Chilldays Plakov)

I video musicali più visti del 2022 su YouTube

La top 10 dei video più visti di quest’anno sulla piattaforma di proprietà di Google si apre, un po’ a sorpresa, con una hit estiva di quelle che hanno faticato a imporsi in radio: Extasi di Fred De Palma, arrivata fin qui a collezionare oltre 26 milioni di views.

Nono posto per una delle due hit estive, distanziate tra loro da diversi mesi, di Elodie, che ha puntato d’altronde anche su clip particolarmente sensuali in grado di attirare da sole migliaia e migliaia di clic da chi la adora non solo per la sua voce. Il video di Bagno a mezzanotte è arrivato a superare i 29 milioni di views.

In una classifica in cui non mancano brani reduci dal successo di Sanremo 2022, all’ottavo posto troviamo il tormentone del giudice più controverso di X Factor 2022. Stiamo parlando ovviamente di Dove si balla di Dargen D’Amico, con più di 32 milioni di views:

Torniamo alle hit estive, con un brano che ha invece trovato molto spazio anche in radio, pur non arrivando a vincere il titolo di canzone dell’estate. Con oltre 40 milioni di click, al settimo posto c’è Tropicana dei Boomdabash con Annalisa:

Dai tormentoni a una delle due ballate simbolo dell’ultimo Sanremo. Non ha vinto, ma di certo ha fatto incetta di consensi Ovunque sarai, la canzone di Irama dedicata alla nonna. Per il suo video oltre 46 milioni di views:

Restiamo in tema Sanremo, passando a un altro talento lanciato da Amici, il più amato forse dai giovanissimi. Sangiovanni ha infatti in questo 2022 fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston con Farfalle, ed è riuscito a racimolare più di 46 milioni di visualizzazioni, entrando in top 5:

Da Sanremo 2022 c’è però anche chi ha fatto meglio, e senza vincere. Stiamo parlando de La Rappresentante di Lista, con l’irresistibile Ciao ciao. Anche per loro sono più di 46 milioni le visualizzazioni collezionate fin qui:

E arriviamo così al podio. Al terzo gradino troviamo un’altra delle hit di questa estate, la medaglia d’argento, se vogliamo, alla corsa verso il premio di tormentone dell’anno. Stiamo parlando di Caramello, il brano trash che ha messo insieme Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Il video è arrivato a superare i 52 milioni di clic:

A un passo dal trionfo troviamo la vera hit dell’estate 2022, La dolce vita, il secondo tormentone consecutivo di Fedez, che stavolta, accompagnato da Tananai e Mara Sattei, non è riuscito però a vincere la classifica del video più visto, accontentandosi di superare i 63 milioni di views:

E al primo posto non poteva che esserci lei, la canzone che ha stravinto Sanremo e che ci ha rappresentati, con onore, all’Eurovision disputato a Torino. Stiamo parlando di Brividi di Blanco e Mahmood, unico brano a superare i 70 milioni di visualizzazioni: