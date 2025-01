Video hot sul profilo del Pd di Pistoia: “Siamo stati hackerati”

Sono state pubblicate immagini compromettenti sul profilo del Partito Democratico di Pistoia Centro. Su Facebook, alcuni utenti hanno trovato un video in cui una ragazza in bikini balla in modo provocante verso la telecamera, un contenuto decisamente inaspettato per un partito politico. Tuttavia, il motivo di tali pubblicazioni è emerso rapidamente: il profilo è stato hackerato.

Secondo quanto dichiarato sulla pagina Instagram ufficiale del circolo, il profilo Facebook era già stato compromesso da tempo. I membri del Partito Democratico di Pistoia hanno ricevuto numerose segnalazioni da utenti preoccupati riguardo alla pubblicazione di contenuti inappropriati. In un post, i democratici pistoiesi hanno riferito: “In molti ci state segnalando che la Pagina Facebook di uno dei nostri Circoli sta pubblicando contenuti impropri”. A quanto pare, il video controverso è diventato virale su X, ma il partito ha confermato di non avere più accesso al profilo a causa dell’hackeraggio.

Inizialmente, la sezione del PD di Pistoia Centro ha informato che la pagina era stata compromessa e che i referenti del circolo non potevano più gestirla. Hanno chiarito: “Purtroppo si tratta di una Pagina che era già stata hackerata da tempo e a cui i referenti del Circolo PD non hanno più accesso”. Hanno già segnalato la situazione a Meta, l’azienda madre di Facebook, e continuano a lavorare per la rimozione della pagina.

Il tono del loro comunicato si è fatto sarcastico, concludendo: “Grazie a tutti e tutte per le segnalazioni… in effetti, per iniziare bene l’anno, un po’ di prese in giro ci mancavano!”. Questo episodio ha sollevato interrogativi sull’importanza della sicurezza informatica e ha messo in evidenza la vulnerabilità dei profili social, anche quelli di partiti politici. La situazione ha attirato l’attenzione, con molti utenti che si sono fatti portavoce della questione, evidenziando il contrasto tra il contenuto dei social di un partito e il tipo di messaggi che ci si aspetterebbe da esso.