Ed Sheeran, Bad Habits: il video del nuovo singolo del cantautore di Halifax, primo estratto dal suo nuovo album di inediti.

Ed Sheeran è finalmente tornato a far sentire nuova musica. Il cantante dai capelli rossi ha scelto di lanciare il primo singolo ufficiale dal suo nuovo progetto discografico, in uscita nei prossimi mesi. A distanza di alcuni mesi da Afterglow, l’ultimo singolo pubblicato a dicembre, e a distanza di due anni dal suo ultimo album, No. 6 Collaborations Project, il cantautore di Halifax ha pubblicato un nuovo brano, con tanto di video nelle vesti di vampiro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa canzone.

Ed Sheeran, Bad Habits: il video ufficiale

Ad annunciare l’arrivo del nuovo pezzo, con il video ufficiale diretto da Dave Meyers, è stato lo stesso cantautore, che ha raccontato a Rolling Stone USA: “Tornare con il mio nuovo singolo è fantastico. Volevo che il video giocasse con il concetto di brutte abitudini in modo fantasioso, per questo ho scelto la figura del vampiro. Godetevelo“.

Ed Sheeran

Diretto dal regista già celebre per aver lavorato con artisti del calibro di Billie Eilish e Kendrick Lamar, Bad Habits vede Sheeran trasformato in un vampiro impegnato a passare una notte selvaggia in giro per la città insieme a un gruppo di amici ‘indemoniati’, per poi tornare a essere un uomo a tutti gli effetti non appena sorge il sole. Di seguito la clip ufficiale:

Ed Sheeran presenta il nuovo singolo su TikTok

Il nuovo brano di Ed Sheeran sarà presentato in esclusiva dal vivo, da Portman Road, stadio di Ipswich Town (club del cuore del cantautore, che ha iniziato da qualche settimana anche una collaborazione ufficiale con la società), sull’account TikTok ufficiale di UEFA Euro 2020, la manifestazione calcistica che si sta svolgendo in questi giorni. La regia sarà curata per l’occasione da Emil Nava. In questo breve live l’artista inglese presenterà non solo il nuovo singolo, ma anche alcuni dei suoi pezzi più famosi. Lo spettacolo è previsto per le ore 22 italiane.