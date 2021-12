Ariete, Club: il nuovo singolo della cantante rivelazione del 2021, prodotto da un grande nome della musica urban, Sick Luke.

Inarrestabile Ariete. Anche sul finire del 2021 la giovanissima cantautrice rivelazione di quest’anno ha scelto di pubblicare un nuovo singolo. Un vero e proprio regalo di Natale per tutti i suoi fan. Un regalo molto speciale, visto che vanta la produzione di uno dei producer più importanti nella scena urban/rap in Italia, Sick Luke. Scopriamo insieme tutti i dettagli su un brano arrivato in rotazione radiofonica il 17 dicembre.

Ariete (ph. Ieie)

Ariete, Club: il significato

Il brano, pubblicato per Bomba Dischi / Island Records, è uscito in contemporanea con un video ufficiale diretto da Giulio Rosati. Non si tratta della prima collaborazione tra Ariete e Luke. La giovanissima cantautrice è infatti presente anche nel primo album del producer, X2, in arrivo nelle prime settimane del 2022.

Il significato di Club è stato raccontata dalla stessa Ariete in un comunicato: “Nasce come un pezzo forte e consapevole, riguarda la decisione di volersi allontanare da chi non ci tiene a costruire un rapporto sincero e il coraggio nel prendere di petto i problemi e le difficoltà della vita“.

Di seguito il video di Club:

Chi è Ariete

Classe 2002, la cantautrice romana Arianna Del Giaccio è diventata un’icona tra i più giovani negli ultimi mesi, simbolo della generazione Z. Nonostante non sia arrivata nel mainstream vero e proprio (non è ancora tra le più passate dalle principali radio), è già diventata talmente famosa da essere stata accostata da moltissimi nelle scorse settimane al Festival di Sanremo. Non sarà protagonista sul palco dell’Ariston, ma di certo non le mancheranno le emozioni e le opportunità. Nella primavera 2022 è attesa infatti da un tour nei principali club italiani, il suo primo vero tour indoor.