Ariana Grande, Positions: il video del nuovo singolo della popstar americana, a pochi giorni dalle elezioni americane.

Il countdown è terminato. Finalmente è arrivato il momento di dare il bentornato ad Ariana Grande. La principessa del pop anni Duemiladieci in America e nel mondo è pronta per un nuovo album, anticipato dal singolo Positions. E per l’occasione Ari veste i panni del presidente degli Stati Uniti, anche se in una versione decisamente sensuale e molto differente rispetto agli imbolsiti uomini che di solito siedono nella Casa Bianca.

Ariana Grande: il video di Positions

Una eccitate presidente degli Stati Uniti, una casalinga e una donna comune (ma fuori dal comune). Ari si fa in tre per il nuovo video, girato da Dave Mayers. Una clip che ha colpito i fan anche più della nuova canzone in sé. Secondo alcuni, infatti, il brano non sarebbe troppo diverso rispetto ad altri suoi singoli, e saprebbe quindi di già sentito. C’è però anche chi apprezza e sottolinea il suo allontanamento dalle sonorità trap cui si era avvicinata negli ultimi singoli. Riuscirà con questo brano a conquistare le classifiche? Di seguito il video ufficiale:

Ariana Grande: il significato di Positions

Ma di che parla questo nuovo brano della Grande? Di una donna impegnata sotto mile fronti, che ha poco tempo a disposizione ma cerca in tutti i modi di portare avanti una propria relazione. Insomma, un brano non particolarmente originale, in cui si pone l’attenzione sul fatto che, anche se ci si fa in quattro per riuscire a portare avanti mille e mille attività, l’amore resta una priorità assoluta.

Ariana Grande

Che possa essere un brano in qualche modo ispirato anche dalla sua relazione con l’agente immobiliare Dalton Gomez, l’uomo con cui ha passato il suo lungo e tutto sommato felice lockdown da Coronavirus?