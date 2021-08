Ariana Grande su Fortnite: il video dell’esibizione della popstar, che segue le orme di colleghi importanti come Diplo e Travis Scott.

Il Rift Tour di Ariana Grande ha fatto il proprio debutto su Fortnite. Popstar senza limiti, Ari ha raggiunto per la prima volta anche il videogame Epic, il più popolare degli ultimi anni, per un ‘concerto’ indimenticabile per i fan. In 14 minuti il suo alter ego digitale ha condensato in scaletta alcuni dei suoi più grandi successi come Raindrops, 7 Rings, Be Alright, Positions, ma non sono mancati anche brani di Juice WRLD, Marshmello e altri amici.

Ariana Grande

Quando vedere Ariana Grande su Fortnite

L’evento è andato in scena in Italia per la prima volta alle 16 dell’8 agosto. Una replica è prevista alle 12 del 9 agosto, come riferito dal sito ufficiale del videogioco. Non resta che collegarsi puntuali per poter assistere al debutto sulla piattaforma di una delle popstar più amate al mondo. Si tratta della prima donna a raggiungere tale traguardo dopo i concerti e le esibizioni di Travis Scott, Diplo, Steve Aoki, Dillon Francis e Deadmau5. Di seguito alcune immagini del Rift Tour condivise dalla stessa Ariana:

Ariana Grande su Fortnite: le reazioni

Le reazioni dei fan sono state ovviamente di grande entusiasmo. Qualcuno ha scritto, ad esempio, di avere finalmente una buona ragione per giocare a Fortnite. Qualcun altro di aver deciso di interrompere il proprio digiuno forzato dalla piattaforma, e c’è anche chi non lo ha mai installato ma ha deciso di rimediare solo per poter vedere Ariana. Insomma, l’entusiasmo è alle stelle e ancora una volta la fanbase di Grande si è dimostrata più affezionata che mai e desiderosa di seguirla in qualunque sua avventura. Anche in questa molto particolare.