Video audaci con mio marito

Justine Mattera, showgirl e attrice italiana, ha rivelato in un’intervista esclusiva a “La Volta Buona” il terribile episodio di ricatto di cui è stata vittima, insieme al marito. La vicenda è iniziata quando è stata contattata sui social da un individuo che si spacciava per Franco Trentalance, attore del cinema per adulti. Non avendo inizialmente sospetti, Justine ha accettato il contatto, che si è rivelato poi allarmante con messaggi sempre più insistenti. Per verificare l’identità del contatto, Justine ha chiamato il vero Trentalance, scoprendo tristemente di essere stata ingannata.

Il ricattatore ha minacciato Justine, esigendo video intimi con suo marito, promettendo di pubblicare contenuti compromettenti se non avesse cooperato. Inoltre, l’uomo conosceva dettagli personali, come il suo indirizzo e la scuola dei figli, creando un clima di paura. Nonostante ciò, Justine ha mantenuto la calma e ha contattato la Polizia Postale per segnalare la situazione.

Grazie alla collaborazione con le autorità, il truffatore, un giovane siciliano di 25 anni, è stato arrestato. Justine ha seguito i consigli delle forze dell’ordine, mantenendo il contatto con il ricattatore fino all’intervento della polizia. Sottolineando che non rivelò nulla al marito fino alla denuncia, ha poi potuto mettere in sicurezza la sua famiglia. La giustizia è stata fatta con la condanna del truffatore, obbligato a risarcire anche Trentalance e un ciclista cuyo nome era stato usurpato. Justine ha così ispirato molti, evidenziando l’importanza di denunciare simili reati e agire con intelligenza anche nelle situazioni più difficili.