Video agghiacciante mostra come in un secondo tutto possa cambiare: assurdo

Poteva morire da un momento all’altro: chi ha salvato il cucciolo finito in strada tra le macchine in corsa è un vero eroe.

Certe scene fanno rabbrividire anche quando c’è il lieto fine. sono immagini terribili quelle di un cucciolo finito in strada tra le macchine in corsa. Tra i tanti veicoli che sfrecciavano e per puro miracolo non lo hanno schiacciato, solo un automobilista dal cuore d’oro si è fermato a raccoglierlo e a soccorrerlo prima che la sua vita terminasse sotto a un pneumatico: una storia agghiacciante che però ha avuto un finale inaspettatamente positivo.

Cucciolo finito in strada tra le macchine in corsa: il fatto

Non si sa come ci sia finito, se gettato da un finestrino di una macchina in transito o da solo percorrendo strade che lo hanno condotto su una strada a veloce percorribilità, fatto sta che si tratta di un cucciolo quello tra le macchine in corsa. Sono queste le immagini agghiaccianti che ci vengono mostrate in un video divenuto ormai virale sul canale Tik Tok ‘rescue_animals804’.

E’ un cucciolo di gatto quello che si vede rotolare sulla strada, finendo nello spazio tra le due ruote in transito delle auto che sfrecciano a tutta velocità. Anche chi ha ripreso la scena ha probabilmente pensato di vedere prima o poi la tragica fine di questo dolcissimo animale, che non si sa come sia finito su quella che sembra una statale.

Cucciolo finito in strada tra le macchine in corsa: chi l’ha salvato è un vero eroe

Non era facile che qualcuno di gran coraggio si buttasse tra le auto incorsa per salvare il gattino comprensibilmente terrorizzato, eppure per fortuna un uomo lo ha fatto ed è stato davvero un eroe. Non si conosce il nome di questo sconosciuto guidatore che, avendo avvistato il piccolo sulla carreggiata, non ha esitato a fermare la sua macchina, scendere dal veicolo e raccoglierlo amorevolmente tra le mani.

E’ triste vedere le immagini di tantissime macchine che non si fermano di fronte a quella povera vittima sfortunata a quattro zampe, probabilmente perché non hanno voluto rischiare di finire investiti. Se avesse fatto finta di niente come gli altri guidatori probabilmente a quest’ora si starebbe raccontando una storia dal finale ben diverso e più terribile. Per fortuna c’è stato questo angelo custode della strada che ha messo a rischio la sua stessa vita per salvare quella del povero gattino. Il micio è stato portato all’interno dell’abitacolo dell’uomo e messo in salvo.

@rescue_animals804 OH My God 🥺 #poor_catbaby #poorkitten #rescuecat_kitten #rescuecat #rescueanimals #humanity ♬ Very Sad – Enchan

Sono in molti a chiedersi come sia possibile ignorare una vita in pericolo come quella del gattino; ci si indigna di fronte a tanta bieca indifferenza e non mancano naturalmente gli encomi e i ringraziamenti all’eroe che ha salvato il gattino, con la speranza che ci siano al mondo più persone come lui.