Victoria’s Secret e moda: Abby Champion incanta a New York

Abby Champion è la compagna di Patrick Schwarzenegger e ha recentemente sfilato alla sfilata di moda di Victoria’s Secret a New York. Patrick ha dimostrato il suo sostegno entusiasta mentre Abby camminava sul palco indossando un vestito rosa, mutandine nere e ali di angelo frangianti. In un video condiviso, si vede Patrick sollevarsi in piedi mentre filma il momento con il suo telefono.

La modella ha condiviso con i fan alcuni dietro le quinte sui preparativi per la sfilata tramite Instagram Stories, mostrando il suo outfit da backstage composto da un reggiseno a righe rosa e bianche e un accappatoio abbinato, mentre si sottoponeva a trattamenti per capelli e trucco.

Questa sfilata rappresenta per Abby la sua prima apparizione sulle passerelle dopo il matrimonio con Patrick, celebrato nel nord dell’Idaho. La coppia ha ufficializzato la loro unione dopo quasi due anni da quando hanno annunciato il fidanzamento.