14.6 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Attualità

Victoria’s Secret e moda: Abby Champion incanta a New York

Da stranotizie
Victoria’s Secret e moda: Abby Champion incanta a New York

Abby Champion è la compagna di Patrick Schwarzenegger e ha recentemente sfilato alla sfilata di moda di Victoria’s Secret a New York. Patrick ha dimostrato il suo sostegno entusiasta mentre Abby camminava sul palco indossando un vestito rosa, mutandine nere e ali di angelo frangianti. In un video condiviso, si vede Patrick sollevarsi in piedi mentre filma il momento con il suo telefono.

La modella ha condiviso con i fan alcuni dietro le quinte sui preparativi per la sfilata tramite Instagram Stories, mostrando il suo outfit da backstage composto da un reggiseno a righe rosa e bianche e un accappatoio abbinato, mentre si sottoponeva a trattamenti per capelli e trucco.

Questa sfilata rappresenta per Abby la sua prima apparizione sulle passerelle dopo il matrimonio con Patrick, celebrato nel nord dell’Idaho. La coppia ha ufficializzato la loro unione dopo quasi due anni da quando hanno annunciato il fidanzamento.

Articolo precedente
Aaron Smith – Dancin (KRONO Remix): Testo e Significato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.