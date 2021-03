In un’intervista al Corriere della Sera, Victoria, bassista dei Maneskin, ha raccontato di aver cacciato Damiano da un gruppo perché ‘troppo pop’.

Dopo la vittoria a Sanremo 2021, stiamo imparando a conoscere i Maneskin fino in fondo. La band romana, diventata famosa a X Factor nel 2017, pur essendo composta da artisti molto giovani vanta infatti molti retroscena e segreti ancora tutti da scoprire. Ad esempio, in un’intervista al Corriere della Sera Victoria ha svelato di avere un po’ di tempo fa cacciato Damiano dalla band! Il motivo? Era troppo pop…

Maneskin: Victoria confessa di aver cacciato Damiano

In procinto di tornare sul mercato con il secondo album Teatro d’ira vol. 1, il gruppo romano è fresco di vittoria al Festival di Sanremo con Zitti e buoni, e si sta preparando per la partecipazione all’Eurovision con una versione censurata del pezzo.

Damiano David dei Maneskin

Intervistata per questo motivo dal Corriere della Sera, la bassista Victoria ha svelato un episodio molto curioso risalente al loro passato. A quanto pare, quando erano poco più che bambini la ragazza cacciò il frontman Damiano dal gruppo perché troppo pop! Racconta la bionda musicista: “Alle medie avrò messo in piedi una decina di gruppi e in uno dei primi c’era Damiano. Ci chiamavano The Third Room, perché suonavamo in aula 3. Ahimé, ci sono dei file su Soundcloud che andrebbero eliminati… Facevamo metal e Damiano voleva fare cose più pop. Lo abbiamo allontanato“.

Come sono nati i Maneskin

Qualche anno dopo le cose però sono cambiate. La band è cresciuta, musicalmente e non, ha accettato qualche compromesso, ha cambiato membri e ai due originari si sono aggiunti il chitarrista Thomas e il batterista Ethan. E sono finiti per fare la storia della musica italiana.

Continua nel racconto Victoria: “Ho incontrato Thomas e con lui abbiamo cambiato un sacco di cantanti. Non ci convinceva nessuno. A un certo punto avevamo trovato una ragazza brava, ma viveva fuori Roma e non riusciva a incastrare gli impegni. In quel momento si è rifatto vivo Damiano. Mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una pippa, era migliorato. Poi ecco Ethan, trovato mettendo un avviso sul gruppo Facebook Ricerca musicisti a Roma“.

Di seguito il video di Zitti e buoni: