Victoria dei Maneskin pubblica un singolo con una popstar internazionale

Come annunciato mesi fa, i Maneskin si prenderanno una pausa e dopo gli show in Giappone adesso i membri della band si dedicheranno anche ai loro progetti da solisti. Victoria De Angelis dopo il suo tour europeo come dj adesso pubblicherà un singolo insieme ad una popstar internazionale, che ha collaborato con Maluma, Madonna e Missy Elliot. La bassista dei Maneskin il prossimo 30 agosto rilascerà Get Up B**ch ft Anitta! Victoria e Anitta hanno già rilasciato una breve anteprima del pezzo, ed è subito…



https://www.youtube.com/watch?v=V_tVol-u-d0

#Estrenos: Victoria De Angelis de Måneskin prepara el lanzamiento de su colaboración con Anitta 👯‍♀️ “GET UP BITCH! Shake Ya Ass” estrena este 30 de agosto 📆 pic.twitter.com/nG7fShpnTb — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 21, 2024

Anche Damiano David si dedicherà a progetti da solista e in merito a questa nuova avventura lo scorso febbraio ha dichiarato: “Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto sana, ma anche molto distruttiva. L’unica cosa che conta, è mettersi d’accordo con la band, perché la band è, e sarà sempre, ciò che mi ha dato tutto quello che ho. Per l’arte è necessario provare sempre cose nuove, non bisogna mai, mai fermarsi nella propria comfort zone. Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli“.

Victoria De Angelis ft Anitta: il testo del nuovo singolo.

Isso é baile de favela

Get up, bi**h, shake your a*s

Eu sou linda, sou gostosa, mas eu sofro pra caralho

As bonitas também sofrem, tô sem grana pra gastar

Eu só pego cara duro então tenho que trabalhar

Eu sou foda pra caralho, ainda vou ser popstar

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda pra caralho

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda pra caralho, ainda vou ser popstar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Me and WM, bota o funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Me and WM, bota o funk pra tocar

Funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Get up, b***h, shake your ass

Pode vir

Pode vir

Pode vir

Get up, b***h, shake your a*s