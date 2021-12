Il 2021 è stato un grande anno per Victoria De Angelis che, con i Maneskin, ha prima vinto il Festival di Sanremo e successivamente l’Eurovision Song Contest.

La conquista della fama (italiana e poi internazionale) ha reso Victoria una vera e propria star inseguita addirittura dai paparazzi che l’hanno immortalata più volte in compagnia della sua fidanzata. Per questo motivo il settimanale DiPiù ha contattato ed intervistato sua nonna (da parte di mamma) per sapere un po’ di più sull’adorata nipote.

La bassista dei Maneskin è nata in Italia da padre italiano e madre danese, sua nonna infatti è proprio di lì e si chiama Elin Uhrbrand. Fra le pagine del settimanale DiPiù, la signora ha dichiarato:

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine. Aveva solo 15 anni. Per tre mesi ha vegliato sulla sua mamma, per tre mesi le ha tenuto la mano. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato terribile… Terribile. Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”.

Victoria De Angelis legata alla Danimarca

La signora ha poi dichiarato che rivedrà sua nipote per Natale, dato che passerà in Danimarca le feste. Terra a cui lei è tutt’ora molto legata: Il nome “maneskin”, infatti, significa proprio “chiaro di luna” in danese.

